Sociolog: Spory Babiš – Antibabiš slouží spíše k zakrývání skutečných problémů

Kdyby Andrej Babiš neexistoval, musel by ho volby stvořit. To je takový šprým, ale je na něm trocha pravdy. Premiér a šéf hnutí ANO byl donedávna nejpopulárnější parlamentní politik. Nikdo za posledních několik let nebyl tak populárním premiérem jako on. Naposledy snad šéf úřednického kabinetu Jan Fischer. Ale ano, v dubnu 2010 muži přezdívanému Želé důvěřovalo neuvěřitelných 73 procent Čechů. To jsme ale odbočili.

© REUTERS / David W Cerny Průzkum ČT: Babišovi nedůvěřuje 60 % respondentů

Andrej Babiš vévodil žebříčkům popularity do poloviny listopadu. Vaz mu měla zlomit kauza uneseného/neuneseného syna. Organizátoři kauzy počítali, jak se domnívá samotný premiér, že ho v den výročí sametové revoluce smete rozzlobený liberální lid. Nevyšlo to. Babiš je pořád na koni, ustál opoziční pokus o vyjádření nedůvěry v Poslanecké sněmovně. Premiér ale přišel o své věrné. Pokud budeme věřit průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi, Andreji Babišovi nevěří 60 procent Čechů.

To je slušný sešup. Z vrcholu až ke Kalouskovi — nic proti, ale bývalému předsedovi TOP 09 nedůvěřuje 78 procent Čechů. Náhle se objevil závažný problém. České politické scéně chybí skutečné politické elity. Když nahlédneme do aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, tak zjistíme, že za Babišem v žebříčku důvěry zeje velká propast. Jeho koaliční kolega Jan Hamáček má důvěru pouhé čtvrtiny Čechů. Možná se ptáte, kde je Tomio Okamura? V jiném průzkumu. Podle žebříčku společnosti STEM ho podporuje 36 procent dotázaných. To není špatné, ale je to málo.

Co stojí za krizí české politické elity? Znamená to, že pokud by se Babiš vytratil z politického života, tak po něm přijde někdo další, s podobným politickým stylem a podnikatelským zázemím? Takový Babiš 2.0? Na to se Sputnik zeptal známého sociologa Petra Hampla.

Česká televize si nechala zjistit, že premiéru Andreji Babišovi nedůvěřuje až 60 procent Čechů. Co si o tom myslíte? Je to výsledek protibabišovské kampaně, jak premiér rád tvrdí?

© Foto : Facebook / Andrej Babiš „Čeká mě nedobrovolný psychiatrický zákrok.“ Byl zveřejněn e-mail Babiše mladšího policii

Pouze jediný výzkum je naprosto spolehlivý — volby. A vše nasvědčuje tomu, že pokud by se konaly dnes, Babišova strana ANO by dosáhla výsledku velmi podobného tomu, jak dopadla v parlamentních volbách.

Ohledně televizního výzkumu, nebylo publikováno, jaká metodika byla použita a co přesně výzkum měřil. Aby z něj bylo možné něco vyvodit, museli bychom mít srovnání se starším výzkumem provedeným naprosto stejně.

V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné informace o tom, že by nějaká skupina voličů Babiše dříve podporovala, a v poslední době k němu ztratila důvěru. Z toho, že se voliči TOP 09 a Pirátů shromáždili na Staroměstském náměstí, nemůžeme nic usuzovat.

Když se podíváme do nedávného průzkumu CVVM hodnotící důvěru politiků, tak Babiš je na třetím místě. Mezi ním a čtvrtým místem, které mimochodem obsadil Ťok z ANO, zeje velká propast. Netrpí Česko krizí politických elit?

Kolik je v české politice osobností? Miloš Zeman, dva Václavové Klausové, Tomio Okamura, možná jeden či dva jeho kolegové z SPD, Foldyna, Čunek, a možná se blížíme konci seznamu. Víc než desítku lidí by neobsahoval, podstatná část z nich jsou lidé důchodového věku.

Dnešní politická elita se většinou skládá z úředníků bez vlastních názorů, jejichž kariéra je založena výhradně na schopnosti podlézat nadřízeným a intrikovat v rámci stranického aparátu. Nenajdete ani rozdíly mezi stranami — kterýkoliv funkcionář ČSSD by mohl bez problémů působit v ODS, TOP nebo u Pirátů, aniž by si voliči všimli nějakého rozdílu. A naopak.

Nejde ani tak o krizi konkrétně elity, ale o mechanismus negativního výběru, který vytahuje nahoru ty nejhorší a nejzbabělejší.

Proč Češi nedůvěřují svým vrcholným politikům?

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstraci proti Babišovi krášlily transparenty v angličtině a vlajka Ukrajiny! (FOTO)

Těch faktorů je celá řada, ale podstatnou roli hraje vedle negativního působení mainstreamových médií to, že politici se už ani nenamáhají předstírat, že hájí zájmy svých voličů. Veřejně vyhlašují loajalitu Evropské komisi, vládě USA a různým nadnárodním strukturám a veřejně ponižují obyvatele vlastní země. Můžeme se pak divit, že jim nikdo nevěří?

Neznamená to, že pokud by se Babiš vytratil z politického života, tak po něm přijde někdo další, s podobným politickým stylem a podnikatelským zázemím? Takový Babiš 2.0?

Měli bychom si uvědomovat, že oligarcha s největším vlivem na českou politiku není Andrej Babiš, nýbrž George Soros. Má významný vliv na Andreje Babiše a jím vlastněné neziskovky hrají rozhodující roli při organizování protibabišovských demonstrací. Nicméně i jemu se občas vymknou věci z rukou, jak ukázal lidový odpor proti migračním paktům, který nakonec dosáhl takové síly, že i Andrej Babiš couvl.

Naopak Andrej Babiš nepřinesl do české politiky nic nového. Snad jen to, že některé operace se přestaly tajit a že dvojice politik — kmotr v pozadí splynula do jediné postavy. Ani jeho postup v kauze Čapí hnízdo nijak nepřekračuje praktiky naprosto běžné při čerpání eurodotací. Obávám se, že spory Babiš — Antibabiš slouží spíše k zakrývání skutečných problémů, jakými je postupná omezování občanských práv, likvidace českého drobného podnikání a předávání posledních zbytků české ekonomiky nadnárodním korporacím.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce