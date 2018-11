Ministr Petříček nadále překvapuje. Názor

„Hlavní důvod je ekonomický, uspoří se tím náklady," vysvětlil ministr. Ale paradox je v tom, že zmíněná velvyslanectví leží v zemích, které jsou podle gradace ministerstva zahraničí pro Česko politicky důležitá. Zvláště v nedaleké Ukrajině, kde neutichá ozbrojený konflikt na Donbasu, navíc dnes, jak uvádí někteří pozorovatelé, může kvůli provokacím kyjevské moci v Azovském moři vypuknout velká válka.

„Pana ministra Petříčka jsem na webu lidovky.cz četl snad třikrát. Nebyl jsem z toho ani trochu moudrý," říká v rozhovoru pro Sputnik místopředseda Národních socialistů Přemysl Votava.

Votava: Petříčkovo rozhodnutí vyřadit z důvodů ekonomických úspor ze seznamu tzv. 19 top ambasád, Kyjev, Řím, Budapešť a Ankaru, je buď dalším důkazem nekompetentnosti, nebo tou druhou možností je, že náš pan ministr prostě není… docela zdravý. I takové případy mohou nastat. Zde jsem si vzpomněl na jistého rakouského generála z Osudů dobrého vojáka Švejka, který vydával armádě tak zmatené rozkazy, že pluky pobíhaly bezradně po bojištích a trvalo dosti dlouho, než byl generál zbaven velení a odeslán do nemocnice. Tak snad to nebude případ našeho pana ministra. Nechci zabíhat do detailů jeho rozhodnutí, ale připomenu tu nešťastnou občanskou válkou zmítanou Ukrajinu, tedy Kyjev. Další okolnost. Již několik let trvá nářek našich podnikatelů nad nedostatkem pracovníků v české ekonomice. A Ukrajina je tou právě vhodnou zásobárnou dělníků, ale i zdravotních sester, lékařů. Fronty čekatelů o pracovní víza před českou ambasádou jsou toho dokladem. Poslední politický, ale i ekonomický vývoj na Ukrajině bude nejspíš prodlužovat tyto fronty. Vyhrocená situace kolem nedávného incidentu u Kerčského průlivu by naopak měla vést k naší obezřetnosti. Vyhlášený válečný stav na Ukrajině může totiž vyvolat exodus, zejména mladé generace, z míst ohrožených konfliktem. Naše republika by měla být připravena na všechny možnosti. V našem případě důležitou roli hraje i slovanská vzájemnost, tedy také jazyková příbuznost. Proto se dokonce nabízí nutnost posílení naší ambasády, či zřízení dalších našich konzulátů na Ukrajině. Ve skrytu duše ale doufám, že to byla jen snaha pana ministra Petříčka na sebe nějak upozornit…

