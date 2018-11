Zase to Rusko. Přítelkyně Babiše mladšího zkritizovali kvůli svatojirské stužce (FOTO)

Podle Radiožurnálu se přítelkyně jmenuje Jelizaveta a je jí třicet let. Dívka žije střídavě v Krivém Rogu v malém jednopokojovém bytě na Jaltě na Krymu.

Jelizaveta má veřejný profil na ruské sociální síti Vkontaktě, kde sdílela řadu fotek se synem českého premiéra. Tyto fotky i přilákaly největší pozornost.

Na jedné fotce Jelizaveta totiž má svatojiřské stužky, které jsou na Ukrajině symbolem povstání na Donbasu a zastánců lidových republik.

Zástupci České televize, kteří fotku Jelizavety na Twitteru sdělili, to mají jasno. Podle nich to musí svědčit o neskrývavě lásce dívky k Rusku a vnímají to jako kompromitující.

"Žena neskrývající svou lásku k Rusku a fotící se se svatojiřskými stužkami… fotky z její sociální sítě zachycují i setkání s ruským premiérem Medveděvem, když navštívil Krym…… nikdy nepracovala a přesto stále cestuje po světě…"

Svatojiřské barvy jsou dnes na Ukrajině zakázány. Přitom se jedná i o vítězné barvy ve 2. světové válce, kdy sovětský lid spolu s protifašistickou koalicí spojenců porazil nacismus. Tenkrát byla součástí SSSR také současná Ukrajina a předci jejích nynějších obyvatel.