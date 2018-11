Manželka Karla Gotta se přiznala, že mu během nejtěžšího období jeho života lhala

Gott před třemi lety boj s tímto závažným onemocněním vyhrál. Ale nedávno mistr opět skončil v posteli a musel se léčit. Potrápilo ho dýchací ústrojí a oslabená imunita. Naposledy musel dokonce zůstat v nemocnici v karanténě a mohli k němu jen lékaři, sestřičky a jeho manželka vybavená rouškou. Informoval o tom slovenský portál topky.sk

Ivana Gottová se snažila svého manžela zatajením informací chránit. Proto nemluvila pravdu.

„Bylo to hrozné, úplný pocit beznaděje! Hlavně, když mi ukázali snímky. Že tu dnes Karel je, opravdu považuji za zázrak. Modlili jsme se za něj každý den. Vypadalo to velmi špatně, což ani on sám nevěděl, protože by ho to zlomilo," prozradila Ivana.

Snímky, z nichž bylo patrné, jak závažné je mistrovo onemocnění, však Gott nakonec přece jen viděl. „Ty snímky mi pan profesor ukázal, až když to bylo dobré! Zeptal se: Chcete to vidět? A vytáhl je z počítače a porovnal je s těmi novými. Byli jsme očividně na dobré cestě. Lékařům jsem za mnohé vděčný. Ale bez podpory rodiny by to nešlo," svěřil se Gott ve společném rozhovoru pro deník MF Dnes.