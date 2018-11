Nebezpečí pro celou ekonomiku? Dost nebezpečné rozhodnutí ministerstva vnitra

To znamená, že její obyvatelé (s výjimkou občanů bojujícího Donbasu a ještě Krymu) už nemají právo na získání azylu v České republice. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš je přesvědčený, že problémy v jeho oblasti vzniknou, oznámil: „My se v tom oboru bez zahraniční pracovní síly neobejdeme." A co čeká podniky energetického komplexu?

„Já mám podobný názor jako pan prezident Matyáš, protože Česká republika má katastrofální nedostatek kvalitní pracovní síly jak ve stavebnictví, tak v energetice, strojírenství a automobilovém průmyslu," řekl v rozhovoru pro Sputnik předseda konsorcia České energetické technologie (CZET) Zdeněk Zbytek.

Zbytek: Ale to je zapříčiněno politiky, kteří 25 let kašlali na reformu školství. Tady si každý studoval, co chtěl a jak chtěl. Hlavně, aby měl diplom. A nepodporovali především školství technické. Naše země je průmyslová, máme strojírenství, automobilový průmysl… A teď nám chybí 500 000 pracovníků. A samozřejmě teď látáme díry, takže když látáme díry, tak je látejme tam, kde ti lidé ze zahraničí jsou schopni se rychle alespoň částečně naučit český jazyk, kteří jsou schopni se rychle adaptovat do našich podmínek. A jediní, koho já znám, to jsou lidé z bývalého Sovětského svazu. Samozřejmě musí projít určitými kvalifikačními zkouškami. Protože, kdo zná ruštinu, dokáže se rychle naučit česky. Protože ve fabrikách potřebujeme, aby lidé uměli česky. Není možné, aby mezi českými dělníky mluvili anglicky nebo německy. To takhle nefunguje. V tomto případě já absolutně zastávám názor podobný nebo stejný jako pan Matyáš.

Co si myslíte o iniciativě Jana Hamáčka jako takové?

Co si myslím… Já znám pana Hamáčka. Je to mladý a perspektivní politik. A nevím, kdo mu takovou blbost nakukal do hlavy. Je to prostě blbost. A ti politici si musí uvědomit, že budou brzy volby. Jestli si proti sobě postaví zaměstnavatele, tedy podnikatele, kteří zaměstnávají gró národa, tedy i gró voličů, tak můžeme počítat s tím, že budeme nahlas říkat lidem, ať je v příštích volbách nevolí. Sociální demokracie, jejímž předsedou je ministr Hamáček, je dneska na pokraji katastrofy. Může se stát, že v příštích parlamentních volbách, pokud budou dělat takovou politiku, naštvou i ty zbývající sympatizanty, kteří ještě sociální demokracii a pana Hamáčka volí. A bude po parádě. Takže se domnívám, že to nemůže být záležitost jenom ministra vnitra, to musí být záležitost celé vlády, parlamentu — my jsme parlamentní republika. Ať to projednají v parlamentu. Já samozřejmě respektuji bezpečnostní hlediska, ale od toho máme kontrarozvědky a rozvědky. Z našich daní platíme velké množství různých služeb, tak ať rozdělí mezi slušného a neslušného občana z Ukrajiny, Moldávie, Ruska, Uzbekistánu a já nevím odkud. Ale přece nemůžou zastavit růst české ekonomiky. My platíme daně, politici žijí z našich daní, tak ať si to laskavě uvědomí. A my jim to teď budeme nahlas říkat. Chybu prostě udělali politici, že nechali liberální školství. U nás je přes 40 vysokých škol, ale ti absolventi nic neumí. Oni mají diplom doktora něčeho — politologie, sociologie, metodologie. Ale ve fabrice potřebujeme lidi se základním, středním a vysokoškolským technickým vzděláním. Takže pokud ti politici budou tu politiku takhle dělat, tak po příštích volbách nebudou politiky. Takže se divím, protože pana Hamáčka jako předsedu Poslanecké sněmovny jsem považoval za výborného mladého politika, vzdělaného, zkušeného, znajícího jazyky. A teď ta jeho rétorika jako ministra vnitra je pro mě nepochopitelná.

Je to pro vás velké zklamání?

© Sputnik / Alexey Malgavko Šándor: Na Ukrajinu se nesmí dodávat zbraně, uškodí to Česku

Ano, protože jsem se domníval, že on může vytáhnout sociální demokracii z té bryndy, ve které ji zanechali jeho předchůdci Sobotka, Chovanec a další. A teď vidím, že se pan Hamáček chová úplně v rozporu s tím, co potřebuje společnost. Naše společnost potřebuje práceschopné lidi, kteří půjdou do fabrik, do výroby. Nás nekrmí řeči a kecy, nás krmí výroba — přesná strojírenská výroba. Ať už jsou to auta, obráběcí stroje, turbíny, generátory, transformátory. To je naše exportní převaha, byla historicky a je dodneška. Já jsem se teď vrátil z Uzbekistánu, kde jsme vedli vynikající jednání, doprovázeli jsme parlamentní delegaci v čele s panem 1. místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem. Vynikající práce našich politiků. Všude na politické úrovni navázali perfektní vztahy a my jsme hned jednali se špičkami Uzbekistánu, které rozhodují o budoucí energetice. A chtějí české firmy. To je příklad, že na jedné straně jsou politici, kteří chápou, že to není jejich země, ale že od voličů dostali důvěru. Na straně druhé jsou politici, kteří se dostanou do funkce, a dělají úplně obrácenou politiku než stát, neboli voliči, potřebují…

Ale vraťme se k tomu divnému prohlášení ministerstva vnitra. Je divné, vždyť na Ukrajině už několik let zuří válka, ale ministerstvo je toho názoru, že Ukrajina je bezpečnou zemí, protože válka není na celém území. Na ostatním území státu platí ústava a lidé se prý mohou dovolat spravedlnosti u soudů. Myslíte si, že se Ukrajina řadí k těm zemím, kde dnes ústava zajišťuje základní práva a svobody?

Prosím vás, já na Ukrajině nežiju. Před x lety jsem z Ukrajiny jako podnikatel odešel, protože jsem tušil, k čemu se tam schyluje. Pro nás pro podnikatele je Ukrajina naprosto rizikovou zemí, tam nevíme, kdo tam bude zítra. Jaká tam bude politika. Na východní Ukrajině normálně probíhá občanská válka, to přece není bezpečná země, kde probíhá občanská válka — nebo jak to nazveme, to je úplně jedno. V každé zemi jsou lidé slušní a lidé neslušní, ale od toho máme příslušné složky. Ministerstvo vnitra popřípadě Ministerstvo zahraničních věcí, aby každého občana, který si požádá o dlouhodobá víza a pracovní povolení do České republiky, aby ho prověřili. Vždyť máme také Interpol, spolupracujeme určitě i s bezpečnostními orgány zemí bývalého Sovětského svazu o výměně informací, kdo je zločinec a kdo je slušný občan. Takže si vůbec netroufnu se vyjadřovat, jak to je. Já vím jenom jedno, že občané z těchto zemí, když jsou řádně vybráni, mají předpoklady svým vzděláním a svojí nějakou částečnou praxí, jsou schopni pracovat v českých podnicích, kde je brutální nedostatek pracovní síly. Jsou schopni se rychle adaptovat zřejmě i proto, že umí rusky. Vždyť u nás žijí tisíce a tisíce rusky mluvících. A já jsem až na jednotlivce neslyšel nějaké problémy. Dneska, když mluvíte rusky na Václavském náměstí nebo někde, na vás nikdo neplive, ani vám nenadává, ani po vás nehází kámen. Ruština se stala součástí mezinárodních jazyků, které se prostě v České republice normálně přijímají. A navíc máme výhodu, že minimálně ta starší generace jsme se všichni rusky učili. Teď jsme například byly v tom Uzbekistánu a všichni jsme se automaticky domluvili, že budeme jednat rusky. Bez tlumočníků, bez překladatelů. Takže víte, chtělo by to zdravý rozum. A nedělat ze všeho ideologii a hrát to na jednu branku.

