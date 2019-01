Ekonom: ČR nazývají postkomunistickou zemí. Co kdybychom Německo nazvali postnacistickou?

Jak uvádí Pikora, i samotné místo podpisu smlouvy odkazuje na Franskou říši, která zahrnovala dnešní Francii a Německo a určovala politický vývoj západní Evropy. Franský král a následně římský císař Karel I. Veliký totiž postavil svůj palác právě v Cáchách. Dohoda byla dokonce podepsána v sále, kde probíhaly korunovace císařů.

„Teď je otázkou, jestli se něco podobného v modernějším hávu bude opakovat. Řada lidí se spojenectví Francie a Německa bojí proto, že prý bude diktovat Evropě podmínky, když z EU vypadne Británie jako tradiční protiváha Německa. Řada lidí ho naopak vítá jako pokračující proces integrace Evropy," dodává ekonom.

Podle Pikory podpis smlouvy svědčí především o tom, že si němečtí a francouzští politici přiznali selhání EU . Integrace v rámci celé Evropy se nepodařila, a tak se spojí dvě největší ekonomiky uvnitř Evropské unie, tvrdí.

„Pokud bude vládnout Německo, pravděpodobně to bude ekonomická výhra. Německo totiž na rozdíl od Francie umí hospodařit, a ještě zde funguje tržní hospodářství. (…) Naopak pokud bude vládnout Francie, vracíme se do socialismu, kde se bude žít jen na dluh," uvádí.

Z pohledu Pikory je navíc podepsání dohody i reakcí na brexit. Stejně tak je jasným signálem pro vzpurné státy jako jsou Itálie, Polsko i Maďarko, že další drolení říše nebude tolerováno.

Skutečnost, že dohoda byla dlouho tajena a neprošla parlamenty, hovoří o tlaku proti skutečné demokracii.

„Docela jasně to řekl šéf německé diplomacie Heiko Maas, když prohlásil, že odpovědí na snahy populistů musí být více integrace. Ten, kdo je proti hlubší integraci EU, je tedy populista. Velmi to připomíná heslo „Kdo není s námi, je proti nám!" Takto se ale demokratická diskuse nevede. Nálepkování životu ve svobodě nepomůže. Naopak takhle začínají diktatury, když se zbavují odpůrců," píše ekonom.

© AP Photo / Markus Schreiber Merkelová o superstátu: Německo a Francie si pomohou, pokud je přepadnou

Z Pikorova pohledu je podpis smlouvy mimo jiné důkazem toho, že nic jako evropské zájmy neexistuje. Jsou tu národní zájmy Německa a Francie, a ty určují směr těm ostatním, tvrdí.

„Naši vládnoucí politici na nově vzniklou situaci zatím nijak nereagují. Podobně jako naše středověká šlechta čekají, jestli na ně z hostiny něco nezbude. Bude je hlavně zajímat, jak to bude s dotacemi. Za ty vymění kdeco. Časem se ale budou muset nějak názorově projevit," varuje ekonom.

Komentátor také upozorňuje na to, že smlouva za prioritu německo-francouzské diplomacie označuje přijetí Německa za stálého člena Rady bezpečnosti OSN, což je podle něj jakýmsi zvrácením výsledků 2. světové války.

„Některé věci ale nelze ani v době dlouhého míru vymazat. O tom svědčí fakt, že nás stále podřadně označují jako postkomunistické země. Jak by se tvářili na to, kdybychom Německo označili za postnacistickou zemi? Německo stejně jako Japonsko nejsou z jasného důvodu členy RB OSN. Pokud tam Německo má být, žádá si OSN velkou rekonstrukci. Asi by tam pak mělo být také Japonsko, Indie, Indonésie, Mexiko, Brazílie a s rychle rostoucí populací časem i Nigérie a Pákistán. A možná by se také OSN mohlo zrušit jako nefunkční a zbytečná organizace odkládající vysloužilé politiky do luxusního důchodu," dodává.

Dle Pikory je však hlavním účelem dané smlouvy odvedení pozornosti společnosti od skutečných problémů vládců Francie a Německa.

„Macron tvrdí, že ukázal Evropě cestu. Ale kam? Chce nám ukázat, jak ignorovat žluté vesty? Jak brutálně zasahovat proti studentům? Jak snížit bezpečnost jako ve Francii a Německu, kde lidé vraždí auty, sekerami a noži? Jak se neumět rozejít s Británií a tvářit se, že rozchod dvou je vždy chybou jen jednoho?" uzavírá situaci autor článku.