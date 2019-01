Klaus mladší chce trestat za mazání příspěvků na sociálních sítích

Skupina poslanců, v čele s Václavem Klausem mladším, chce trestat omezování svobody slova na sociálních sítích. Provozovatelé či správci internetových platforem by tak mohli za mazání příspěvků čelit až tříletému vězení, zákazu činnosti nebo peněžitému trestu.

Návrh je namířen na sociální sítě, které mají více než 100 tisíc uživatelů. Podle něj by novým trestným činem bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Přitom by se mělo prokázat, že zásah byl veden s úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskuzi.

Jak informoval portál Aktuálně.cz, méně závažné případy porušování svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly přestupkem. Podnikatelům a firmám provozujícím sociální sítě by hrozila padesátimilionová pokuta, zatímco jednotlivcům půlmilionový postih.

Klaus začal na předloze pracovat již minulé léto.

„Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká," vyjádřil se tehdy Klaus.

Podle předkladatelů je mazání příspěvků nebo blokování uživatelů v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Návrh novely trestního zákoníku už podepsaly tři desítky poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN.