Šest miliard za prostitutky. Češi nešetří ani na cigaretách, alkoholu či drogách

Češi za sexuální služby v roce 2017 utratili celkem 5,9 miliard korun. V přepočtu na všechny obyvatele, včetně žen a dětí, je to 500 korun ročně. Pokud vezmeme v potaz pouze muže nad 15 let, pak to bude 1340 korun. Z rekordních tržeb se však prostitutky a kuplíři radovali zejména v roce 2007, kdy za sex Češi utratili přes 9,1 miliardy korun.

V konzumaci alkoholu a cigaret jsou Češi na předních příčkách v Evropě. Za cigarety Češi utratili až 105 miliard korun. Kouří přibližně čtvrtina obyvatel, takže jeden kuřák za rok průměrně utratí téměř 40 tisíc korun. Na alkohol pak Češi vynaložili 81,8 miliardy korun, což v přepočtu na jednoho občana představuje 7526 korun.

Pro srovnání — v roce 1990 utratili lidé za alkohol 22,4 miliardy korun, což ale bylo 5,5 % z průměrné mzdy, zatímco v roce 2017 to je 2,1 %. Pokud jde o tabák, tak za něj Češi před 19 lety utratili 9,5 miliardy korun neboli 2,3 % z průměrné mzdy, zatímco předloni to bylo 2,8 %.

Češi však nešetří ani na drogách a ročně za ně utratí 10,1 miliardy Kč. V přepočtu na evidovaného narkomana je to v průměru neuvěřitelných 220 tisíc korun ročně.

„Měnila se struktura toho, co se užívalo, ubylo samovýroby pervitinu a ‚trávy‘, postupně se objevoval heroin a kokain — ty jsou dražší," řekl Blesku bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podle Jiřího Cihláře ze společnosti Next Finance, kterého Blesk cituje, nepřipadly rekordní výdaje v roce 2007 pouze na neřesti. Před 12 lety Češi kromě prostitutek rekordně utráceli například i za knihy.

„Jednalo se o rok, ve kterém česká ekonomika podle dat Eurostatu rostla o 5,6 %. V ekonomice převládal optimismus, což se projevilo i ve větší domácí spotřebě," uvedl Cihlář. Po tomto roce ale přišla krize.

Nejvíce však vzrostly výdaje za léky a zdravotnické potřeby. Od roku 1990 náklady na tyto potřeby konkrétně vzrostly o 11 tisíc procent a podíl ze mzdy se zdevítinásobil.