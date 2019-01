To je síla! Plaga prozradil, kolik opravdu berou učitelé

Vláda pro tento rok schválila zvýšení učitelských platů o 10 % v základu tarifu. Tuto změnu by podle ministra školství učitelé měli pocítit ihned. Dalších 5 % pak mohou ředitelé pedagogům přidat v rámci pohyblivé složky.

Robert Plaga v pořadu ČT Otázky Václava Moravce musel tyto informace ale upřesnit:

„Těch 39.000, co poslední týden běhá, je projekce průměru za rok 2019. To znamená, jestli se ho podařilo naplnit, budeme vědět na začátku roku 2020. Nikdy nepadlo, že to budou mít učitelé od ledna."

Z nejnovějších dat ministerstva tak vyplývá, že průměrný měsíční plat zaměstnanců představoval ve třetím kvartálu asi 28 500 Kč, u pedagogických pracovníků celkem 32 300 Kč a u nepedagogických pracovníků to pak bylo necelých 19 000 Kč.

Prezident Pedagogické komory, Radek Sárközi, k dané věci také poskytl svůj komentář:

„Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat platy a mzdy, pedagogické pracovníky a učitele, průměry včetně vedoucích pracovníků a bez nich. Při rozhodování čerstvých absolventů škol, zda nastoupí do školství či ne, je rozhodující nástupní tarifní plat a perspektiva, po kolika letech praxe dosáhnou na průměrný plat," napsal v prohlášení, které bylo zasláno ČTK.

V prosinci se objevily informace o zvyšování učitelské mzdy. Vláda chce docílit toho, aby se platy učitelů a nepedagogů v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % průměrné mzdy učitelů z roku 2017, tedy na částku 46 tisíc Kč.