Generál Pavel se otřel o Zemana: Sním o tom, že nebudeme cítit potřebu někomu podkuřovat

Bývalý šéf Vojenského výboru NATO a generál ve výslužbě Petr Pavel je znám tím, že na prezidentovi Miloši Zemanovi nenechává nit suchou. Tentokrát se ostře pustil do Zemanova snu o nové Hedvábné stezce do Evropy přes Českou republiku.

„"I have a dream, that one day…"..budeme natolik hrdí, zdravě sebevědomí a vyrovnaní sami se sebou a s okolím, že nebudeme neustále cítit potřebu někomu podkuřovat," napsal Pavel na Twitteru.

Miloš Zeman dlouhodobě usiluje o navázání užší obchodní a ekonomické spolupráce s Čínou. Minulý týden v rozhovoru pro státní agenturu Nová Čína vyzval české firmy, aby se zapojily do projektu tzv. nové Hedvábné stezky.

Zeman doufá, že nová Hedvábná stezka pomůže oživit česká průmyslová odvětví, jako jsou železnice nebo obchod s nemovitostmi.

V rozhovoru poznamenal, že sní o tom, že nová Hedvábná stezka povede přes Českou republiku do západní Evropy.

Petr Pavel pravidelně kritizuje prezidenta za jeho údajné napojení na Rusko a Čínu. Podle generála aktivity těchto zemí představují větší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku než mezinárodní terorismus.