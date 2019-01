Kdyby jenom seděli na radnici a ožírali se – měli by klid. Smutný příběh od Klause ml.

„Nebudu zastírat, že tenhle článek píšu na základě mediálně propírané události minulého týdne, kdy zatkli starostu a pracovníky mé obce (Pec pod Sněžkou), který vyhrál troje nebo čtvery volby po sobě. A bývalého šéfa Krkonošského národního parku (KRNAP), který byl místní a snažil se vždy o ochranu přírody ve prospěch lidí, co tu žijí, a ne proti nim. Co vím z několika zdrojů — nejde o nějaké úplatky nebo tak — ale o zločin proti Evropské unii — při čerpání dotací pro město a nějaké uložení zeminy ze stavebních prací. Vždy je okolo toho KRNAP — protože prostě tady je všude okolo KRNAP, to je ochrana přírody ze zákona. Já nejsem fanoušek velké výstavby ve městečku. Nový hotel, který brání od křižovatky výhledu na Studničnou, mě vyloženě štve. Ale to je politická záležitost a taky kvůli tomu letos volby málem prohráli, kdyby byla opozice trochu pracovitější a měla víc oblíbených lidí na kandidátce. Ale není to věc kriminální," píše Václav Klaus mladší na Novinkách.

© Depositphotos / Fransz Policie obviňuje deset Čechů z hospodářských zločinů a poškození zájmů EU

Politik dále pokračuje, že evropské dotace jsou zlodějina a nehospodárnost sama o sobě z podstaty věci. Dále uvádí, že tady asi musejí — městečko je malinké (600 obyvatel i s přilehlou Velkou Úpou) — tedy příjmy od státu malé. Náklady jsou ovšem daleko vyšší než ve srovnatelné obci — v sezoně tu taky bydlí 15 tisíc hostů. Kteří potřebují parkování, údržbu silnic i nutnou infrastrukturu

„Kdyby jenom seděli na radnici (no je to taková chaloupka) a ožírali se — měli by klid. Takhle ovšem chtěli opravit lanovku na Sněžku po šedesáti letech, vybudovali řadu hřišť (na jednom si hrály všechny moje čtyři děti) a stezek a novou hasičárnu a…. Některý projekty byly asi i trošku zbytečný a asi i zbytečně drahý (ale to je většina dotačních staveb, když jsou „zadarmo"). No a teď to mají," konstatuje fakt Klaus mladší.

Dále syn bývalého českého prezidenta říká, že je zvědavý, kdo bude chtít dělat starostu příště, protože největší zaměstnavatel — provozovatel ski areálu — už oznámil, že přestává dělat investice do areálu, když nebude funkční městečko, parkovací domy atd. Atmosféra se Klausovi mladšímu nelíbí a dokonce jí označil za hnusnou.

V posledním odstavci vyjadřuje nechápavost ze spolupráce policie a médií, na kterou se ministra zeptá při interpelacích.

„A jednu věc nechápu — starostu zatkli (pak druhý den pustili) — tajná operace, aby se obvinění nedomlouvali, a už hodinu poté ho vedli v krajském městě v poutech uličkou nastoupených televizních štábů a novinářů. Tátu od dvou dětí, dosud bezúhonného občana, který by určitě nikam neutíkal. Na tyhle spolupráce policie s médii se pana ministra zeptám v parlamentu při interpelacích — protože je vídáme v republice podezřele často — a tu hanbu z vás už pak nesmyje ani deset osvobozujících soudů," uvedl na závěr Václav Klaus mladší

Ve středu Sputnik informoval o obvinění deseti osob, které se na Trutnovsku měly dopustit závažné hospodářské kriminality. Devět fyzických a jedna právnická osoba byly obviněny ze zneužití pravomoci úřední osoby ve vztahu k pokusu spáchání zvlášť závažného zločinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. ČTK uvádělo, že mezi obviněnými je i starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek a bývalý ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Právě Pec pod Sněžkou byla jedním z míst zásahu policie.