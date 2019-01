To by byl masakr! Neúspěšný slovenský terorista prozradil, kde chtěl odpálit nálož

Pětadvacetiletý mladík byl policií zatčen poté, co byly v jeho bytě objeveny chemikálie na přípravu výbušnin a návodná videa k trestnému činu. Podle portálu Dominik pracoval v provozovně rychlého občerstvení, a již čtvrtým rokem žije v České republice, kam původně přijel za otcem. Na Slovensku mladík vystudoval střední odbornou školu a v sedmnácti byl soudně trestán za ublížení na zdraví a odsouzen ke 200 hodinám obecně prospěšných prací. Do islámu se údajně konvertoval před několika lety a měl jméno Abdul Rahman.

Slovák obviněný z přípravy teroristického útoku zůstane ve vazbě

Současně státní zástupce Dominika obžaloval pro podezření ve dvou trestných činech, za které mu hrozí až patnáct let vězení — příprava teroristického útoku a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv člověka. Mimo jiné během soudu zazněla informace, že na svém profilu na Facebooku Dominik sdílel fotografie a příspěvky, které podle státních orgánů propagovaly terorismus.

Před soudem Slovák prozradil, že před časem jako katolický ministrant na Slovensku hodlal spáchat útok v Prešově. Na přelíčení tvrdil, že tento plán měl v úmyslu ještě předtím, než se konvertoval do islámu. „Chtěl jsem dělat to, co dělal Islámský stát*. Chtěl jsem tehdy také být mučedníkem," vyjádřil se u soudu Dominik. Následně doplnil: „Když jsem poznal, o čem islám opravdu je, tak už jsem něco takového udělat nemohl. Předtím jsem byl hloupý. Kdybych tehdy sám sebe potkal, musel bych se zmlátit."

Dominik ovšem tvrdí, že v okamžiku jeho zadržení policií v Praze žádný útok neplánoval. Vysvětlil nebezpečný objev policii následně: „Chemikálie jsem si nakoupil, protože jsem s nimi chtěl více experimentovat. Dělal jsem pokusy se zábavní pyrotechnikou." První neveřejné líčení po zadržení mladého muže proběhlo 3. ledna letošního roku. Slovák si kvůli obviněním a vazbě stěžoval u Ústavního soud, který ale jeho stížnost zamítl.

Před dvěma týdny byl za provedení teroristického útoku Krajským soudem v Praze nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vezení a ambulantní psychiatrické léčbě důchodce Jaromír Balda. Jeho čin spočíval v opakovaném kácení stromu na železniční trať, do kterého následně narazil vlak. Muž ohrozil desítky životů.

*Organizace, kterou Nejvyšší soud Ruské federace uznal dne 29. prosince 2014 za teroristickou.