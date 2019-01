Matrjošku vyhošťují z Prahy. Názor

Celá desetiletí Královskou cestu lemují obchody s matrjoškami a dalšími suvenýry. Kdo a proč potřebuje jejich rychlé odstranění? Stala se ruská matrjoška agentem vlivu Kremlu?

© Sputnik / Alexei Danichev MZV RF o situaci s Koněvem: místo dialogu česká strana zkresluje informace

„Vznik obchodu se suvenýry s ruskou tématikou absolutně nebyl účelový, jak to vidí pražský radní Jan Chabr," řekla v rozhovoru pro Sputnik překladatelka a členka spolku Skuteční přátelé Ruska Naděžda Mikulášková.

Mikulášková: Vznikaly spontánně, hned po revoluci 1989, ne za účelem propagandy, ale jako dlouho očekávána možnost svobodného podnikání. A tak se nějací obchodníci sami zaměřili na sortiment, který by hostům Prahy připomínal jejich cestu k nám. Jestli v tom obchodě někdo koupí suvenýr s vyobrazením Prahy, nebo třeba matrjošku — jako slovanský suvenýr, je věcí hostů našeho města. A neviděla jsem jediný obchod, který by prodával výhradně jen ruské suvenýry! Mimochodem, vadí panu radnímu také vlajky USA? Nebo trička s nápisy v angličtině? Sami obchodníci určují svůj sortiment, a ve většině se nejedná jen o obchody, kde se prodávají zmíněné suvenýry, ale sortiment, kde se v jedné řadě se suvenýry o Praze nebo Česku prodávají i ty ruské. Pokud chce pan radní nařídit obchodníkům, co mají prodávat, tak to vidím jako určitý zásah nebo ovlivňování svobodného rozhodnutí těch, co do svého sortimentu zařazují suvenýry s ruskou tématikou.

Majitelé nemovitostí, ve kterých se nachází takové obchody, mají k obchodníkům výhrady?

Pokud vím, nemají žádné výhrady. Nikdy jsem o takovém případě neslyšela. Majitelům jde především o zisk, asi zrovna tak, jako nájemníkům těchto obchodů. Je to možná snaha některých politiků poukázat na tuto problematiku, protože ta ruská tématika vadí především jím samotným. Jiná věc — směnárna, která prodává suvenýry, ať s tématikou ruskou nebo místní. Když už je to směnárna, tak by měla plnit tento účel. Tam by bylo na místě i z hlediska etického a estetického, nejen obchodního. Buď je to směnárna, nebo obchod se suvenýry, jednoznačně.

Praha je bezpochyby jedním z oblíbených míst pro turisty z celého světa. Často navštěvují tyto obchody se suvenýry, jsou matrjošky v poptávce?

© Sputnik / Natalia Seliverstova Něco se zvrtlo? Riga předstihla Prahu v seznamu nejlepších turistických zájezdů

Bezpochyby! V opačném případě by se obchody už dávno uzavřely. Obchodníci se snaží přizpůsobit sortiment pro všechny, což není o propagandě, ale o prospěchu každého obchodníka. Jestli Japonec nebo Australan, který navštívil Prahu, a zde zakoupil i předměty s ruskou tématikou, je čistě věcí toho dotyčného, který je možná rád, že tuto možnost má. Tak mu to dopřejme. A pokud majitel, který nemá nic společného s Ruskem, zařazuje do svého sortimentu i ruský sortiment, svědčí to jen o tom, že o to mají zájem turisté. Pokud se to nelíbí radnímu hlavního města Prahy, tak by asi podle jeho představ měly zmizet obchody se suvenýry vůbec, se kterými zmizí pro turisty i možnost zakoupení upomínkových předmětů z Prahy. Jen ze zvědavosti jsem navštívila pár obchůdku na Václavském náměstí. Majitelé nebyli ani Rusové, ani Slované jiného Evropského státu, ale občané z Pákistánu!!! Možná je na místě zlepšit sortiment, co se týče nabídky, aby takové obchůdky nepůsobily dojmem prodejců jen kýčovitých výrobků, netýká se to jen suvenýrů s ruskou tématikou, a to je otázka na výrobce. Většina zmíněných suvenýrů se z Ruska ani nedováží. Možná proto působí tak kýčovitě, dle představ toho, kdo je vyrábí. Spousta lidí sbírá suvenýry obecně. To by jim zakázali mít ve své soukromé sbírce suvenýry s ruskou tématikou? Pak to zavání omezením osobní svobody. Možná i řada turistů a návštěvníků Prahy si odváží suvenýr právě s tím účelem, aby doplnil svou sbírku. Nevidím v tom nic strašidelného.

Proč náhle a právě teď je pan Chabr znepokojen prodejem suvenýrů v centru Prahy? Má strach, že docela milá ruská matrjoška je propaganda a ruský vliv?

Zřejmě máte pravdu… Ale když připustíme myšlenku, že by se zrušily všechny obchody tohoto druhu a upomínkové předměty by se prodávaly jen ve větších obchodních domech, i tam by se prodávající řídili poptávkou turistů, nikoliv strachem radního z ruské propagandy. Někdy je to úsměvné, když se česká politická opozice snaží hledat stopy ruské propagandy i tam, kde nejsou. Nebo v jejím hledání našim politikům zaměřeným proti všemu, co pochází z Ruska, došly argumenty?

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce