Co se děje v ODS? Senátor navrhl právničku, která srovnává islám s nacismem

Paní Samková se podle portálu Aktuálně.cz účastnila Bloku proti islámu, konference Islám v České republice nechceme. Ale pozornost ke své osobě advokátka upoutala v roce 2016, když se během semináře „Máme se bát islámu?" ostře pustila do třetího největšího náboženství na světě. Samková vyzvala k boji proti islámu a zamezení jeho šíření, protože podle ní je stejně odporující lidské důstojnosti jako nacismus, fašismus a komunismus.

Sputnik se obrátil na paní Samkovou, aby vysvětlila, jestli nejde o přehmat a jak s takovými názory hodlá hájit pravá muslimské menšiny.

Právnička Sputniku své dřívější výroky potvrdila. Podle ní se muslimští migranti dožadují zvláštního zacházení kvůli své víře, čímž například v zemích západní Evropy působí krizi legislativního řádu.

„Podívejte se, co se děje v západní Evropě, není se moc o čem bavit. Dochází především k naprostému porušování tamějšího právního řádu a k nerovnosti před zákonem ve prospěch migrantů a tím pádem k rozpadu celého právního řádu jako takového," řekla Samková.

© AFP 2018 / Radek Mica Okamuru rozzuřily Hamáčkovy výroky o islámu: Prosazují konec svobody a suverenity Česka

Samková také prohlásila, že nevidí ve svých názorech překážku k nominaci.

„Já nemám zájem nikoho vyvyšovat a nikoho ponižovat. Úlohou ombudsmana a jeho zástupce je chránit občany, obyvatele této země před zlou vůlí státu, a to já jsem připravena dělat," dodala.

Sputnik rovněž požádal o komentář senátora Tomáše Jirsu, který Samkovou na post zástupkyně ombudsmanky navrhl. Ten prohlásil, že s vyjádřením právničky souhlasí, i když jej považuje za expresivní.

„Je to expresivní vyjádření, ale nemyslím si, že by ji to diskvalifikovalo," řekl.

Podle senátora toto expresivní vyjádření bylo pravděpodobně vyvoláno tím, co se dneska děje v Sýrii, Iráku a Libyi, kde probíhají krvavé boje.

„Odkázal bych vás na knihu, kterou ona napsala o islámu, kde to vysvětluje na sto stránkách a tak bych řekl, že s ní souhlasím," dodal.

Jak uvedl Jirsa, Samková má za sebou úctyhodnou právní minulost, která by ji umožnila dobře vykonávat funkci ombudsmanky.

„Paní Samkovou v Čechách pozorujeme třicet let ve veřejném životě. Pořad se zabývá ochranou menšin, pronásledovaných menšin, dvacet let obhajuje Romy, kteří byli nějakým způsobem postižení většinovou společností," prohlásil.

Mezi dalšími kandidátky na post zástupkyně ombudsmanky je Markéta Selucká (nominovaná předsedou senátorského klubu ODS Milošem Vystrčilem) a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, kterou navrhuje senátor Mikuláš Bek. Zástupce ombudsmanky je volen sněmovnou z návrhů horní komory a prezidenta. Současný zástupce Stanislav Křeček má opustit svou funkci letos v dubnu.