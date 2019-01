Masarykova univerzita slaví 100 let. A bude vyznamenán i prezident – ne Zeman, Kiska!

Masarykova univerzita (MUNI) v Brně slaví výročí sto let od založení. Tuto významnou událost neoslaví však jen studenti a pedagogové, ale také prezident. Toho čeká vyznamenání. Pokud si však myslíte, že do Brna přijede Miloš Zeman, jste na omylu. Vyznamenán má být Andrej Kiska. Informoval o tom portál idnes.cz

Slovenský prezident Kiska má od rektora univerzity a senátora Mikuláše Beka převzít nejvyšší univerzitní ocenění, tedy Velkou zlatou medaili. Medaili si podle rektora zaslouží, jelikož ctí hodnoty důležité pro univerzitu. Předá mu ji osobně v úterý dopoledne, kdy proběhnou hlavní oslavy. Zemana však MUNI nepozvala.

„Prezident Andrej Kiska patří mezi státníky, kteří ctí hodnoty, na nichž stojí i Masarykova univerzita a které jsou základem fungování demokratické společnosti. Hodnoty jako svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost je potřeba stále prosazovat a chránit. A zejména v době, kdy často vítězí populismus a autoritářství, je nutné ocenit a vyzdvihovat ty, kteří na ně nerezignovali," cituje portál Beka.

© AFP 2018 / Michal Cizek Zeman se setkal s Babišem. Mluvili o Huawei, zahraničních cestách i o rozpočtu

Pokud jde o Zemana a absenci jeho pozvánky, celou věc vysvětlila mluvčí MUNI , Tereza Fojtová:

„Pan prezident Miloš Zeman se již dříve vyjádřil, že o návštěvu Masarykovy univerzity nemá zájem. Rektorovi Mikuláši Bekovi při osobním setkání při příležitosti jednání s předsednictvem České konference rektorův roce 2014 sdělil, že pozvání Masarykovy univerzity nikdy nepřijme."

Postoj prezidenta ČR a brněnské univerzity tak jen svědčí o tom, že jakási pomyslná válka mezi Hradem a MUNI je stále aktuální. Dle portálu se tento „spor" táhne již od roku 2013, kdy Bek odmítl Zemanovi umožnit setkání se studenty. Jednalo se o období těsně před volbami, kdy dle Beka univerzita vždy odmítá jakékoli přednášky aktivních politiků.

Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta, to okomentoval následovně: „Toto opravdu neřešíme."

Pozvánku na tuto významnou událost dostal například ministr školství či zástupci Brna a Jihomoravského kraje. MUNI přitom není jedinou univerzitou, která letos slaví. Tento rok je to již 120 let, co v Brně funguje Vysoké učení technické (VUT).