Jakub Janda „už to pochopil“: Klaus svým návrhem zákona útočí na ruskou tajnou službu FSB

„Sociální sítě totiž nejsou jen Facebook. Na ruskojazyčném trhu dominuje síť VKontakte. Je obecně známo, že VKontakte řídí FSB. Tedy nástupnická organizace KGB. Až agent FSB smaže profil nějakému českému uživateli VKontakte, česká policie půjde napřímo po FSB," napsal na svém Facebooku Janda s tím, že konečně „už pochopil" snažení Václava Klause mladšího.

Podle názoru výkonného ředitele think-tanku Evropské hodnoty Václav Klaus svým snažením o zavedení postihů za mazání příspěvků na sociálních sítích „zahájil útok na FSB".

„Dobrá práce, pane poslanče," uzavřel svůj příspěvek Janda.

© AFP 2018 / Michal Cizek Faltýnek se neudržel a naštval se: Kalousek stále lže!

Klaus dříve na své stránce na Facebooku publikoval návrh zákona na ochranu svobody projevu na sociálních sítích. Podle návrhu Klause by se tento přestupek proti svobodě slova na sociálních sítích mohl trestat až do výše 500 000 korun, jde-li o fyzickou osobu. V případě právnické osoby či podnikající fyzické osoby by výše pokuty mohla dosáhnout až 50 000 000 korun.

„Nejde o zákaz toho, že Vy někoho mažete či blokujete na svém profilu. Jde o to, aby provozovatel sítě Vás neblokoval nebo nemazal příspěvky, pokud nejsou za hranou platných zákonů této země. Na to by byla pokuta (přestupek). Pokud by tam byl silný veřejný zájem — třeba by zablokovali celou komunikaci jedné politické strany před volbami — pak by šlo o trestný čin. Více v dikci zákona," prohlásil Klaus.

Poslanec za ODS opakovaně prohlašoval, že vyvine iniciativu na ochranu svobody slova na sociálních sítích, aby bylo možné předejít mazání „nepohodlných" příspěvků.