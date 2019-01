Trenér Ledecké promluvil o jejích problémech

Podle něj se Ester od chvíle svého vítězství moc nezměnila a díky tomu, že je z rodiny slavného umělce, je zvyklá na rozruch kolem sebe a její rodiny. Dodal však, že jí přibylo více povinností.

„Žádnou velkou změnu u ní nevidím. Ten humbuk se kolem ní samozřejmě zvětšil, ale nějaký humbuk kolem jejich rodiny byl odjakživa. Byla na to zvyklá, tohle ji moc změnit nemohlo," uvedl.

Co se týče problémů, týkaly se většinou špatného počasí nebo toho, že Ester neumí říkat „ne" novinářům, proto se někdy stane, že dá rozhovor ve špatném oblečení a pak onemocní.

„Její tým i rodina ji drží od novinářů dál, ale když se k nim dostane, je hodně vstřícná. Pak zapomíná jíst, pít, oblíkat se, a když přijde z rozhovoru po závodě, je promrzlá a druhý den nemocná. To jsme řešili třeba nedávno v Cortině, kde po rozhovoru se CNN přišla a říkala, že je jí zima," postěžoval si.

Promluvil také o tom, že vynechala část snowboardové sezóny a zkusila se věnovat více lyžím.

„Už není nejmladší a uvědomila si, že výsledky na lyžích tím trochu trpí. Loni obětovala sezonu snowboardu. Kvůli olympijským hrám jsme pořád ustupovali, a i přesto, že to nakonec skvěle vyšlo i pro lyže, jsme se teď dohodli, že letos zkusíme více jezdit na lyžích a třeba se to projeví," řekl.

Tuto sezónu si představoval jiné výsledky, ale neztrácí naději.

© AP Photo / Christophe Ena V sobotu na lyžích, dnes prkno. Obojživelnice Ledecká na úvod SP bere druhé místo

„Představoval jsem si samozřejmě lepší výsledky. Na začátku sezony jsem říkal, že by měla v každém závodě atakovat desítku. Povedlo se jí to dvakrát, jednou byla jedenáctá. Špatné to není, ale taky to není tak, že by v každém závodě nejlepší desítku atakovala. Věřím, že lepší výsledky ještě přijdou," dodal.

Co se týče loňské sezóny, jezdila hlavně na lyžích a měla dobré výsledky, akorát se jich zúčastnila málo. Podle jeho názoru jsou však závody vždycky důležitější než tréninky.

„Ona byla vždycky lyžařkou. Třeba loni jezdila super hlavně sjezdy, měla super výsledky, jen jich jela málo. Ze čtyř sjezdů byla nejhůř sedmnáctá a ty rychlostní disciplíny jsou hodně o zkušenostech, které nasbírá jen v závodech. Žádný trénink není jako závod, ať už délkou, humbukem kolem a i tím, že člověk musí zajet tu jednu jedinou jízdu," uvedl.

Okomentoval také způsob tréninku. Podle jeho názoru sice může dosáhnout dobrých výsledků, ale pokud chce být úplná špička, musí být příprava systematická a profesionální.

„Člověk se může pořád mýlit. Ale aby ta šance byla větší, potřebovali bychom na lyžích jezdit víc, pak by se mohla prosadit i v obřím slalomu. Nevím, jestli i ve slalomu, tam by to pro ni bylo těžké vzhledem k fyzickým předpokladům, ale na to musí člověk trénovat. Náš největší problém je, že furt improvizujeme. Že neděláme systematickou přípravu a pořád něco doháníme, lepíme. Pokud chceme být úplná špička, musíme to dělat absolutně systematicky a profesionálně, což se snowboardem úplně nejde. Když budeme mít štěstí, budeme dobří. Ale jestli chceme být dobří pořád, musíme dělat něco víc," přiznal trenér.

Trenér však dodal, že kromě pozitivních vlastností, má Ester také ty negativní. Například byly dříve často výsledky ovlivněné její únavou, protože chce strašně moc závodit.

„Samozřejmě, že má i negativní vlastnosti. Rozumná je v poslední době, dřív byly ty výsledky ovlivněné únavou, hlavně když jsme spolu začínali. I já jsem podlehl tomu, že vydrží všechno, a pak jsme přijeli do Svatého Mořice na mistrovství světa a byla totálně unavená. Podlehl jsem jejím přáním, která byla nadhodnocená. Druhá věc je, že chce strašně moc závodit," uvedl.