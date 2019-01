Češi a Poláci mohou za brexit. Opravdu?

Český novinář tvrdí, že Velkou Británii vystrčily z Evropské unie zlaté české ručičky a polský instalatér. Není to jen alibismus a naše sebemrskačství? Sputnik hledal odpověď.

Ten brexit jen tak neskončí. Kalendářně asi ano. Snad za dva měsíce. Ale dohady o správnosti odchodu Velké Británie z Evropské unie a kdo za referendum a odchod samotný může se potáhnou dlouhé roky. Jsou na vině zapřisáhlí odpůrci federalizující se Evropské unie? Zmatení Britové? Brusel? Rusové? Teorií je hodně. Sputnik ví ještě o jedné, která je originální.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Nová Mnichovská dohoda? Nečekané ocenění Cášské dohody pro Česko

Novinář Luboš Palata v komentáři pro Český rozhlas napsal, že za brexit — a teď pozorně čtěte — mohou obyvatelé střední a východní Evropy. „Velká Británie neunesla to, že svoboda pohybu přinesla migraci milionů lidí ze střední a východní Evropy do Velké Británie, která jako jedna z prvních zemí Evropské unie otevřela svůj pracovní trh Polákům, Baltům, či Čechům… Buď jak buď, Spojené království tuto poslední verzi invaze na ostrovy neuneslo. Neuneslo to jeho obyvatelstvo, u něhož Poláci či Lotyši budili výrazně větší odpor, než obyvatelé bývalých britských kolonií," píše.

Kdybychom se, prý, měli lépe u sebe doma a nehledali práci v ostrovním království, tak Londýn ze sjednocené Evropy nepláchne. „A žije se tu špatně nejen po materiální stránce, ale špatně fungují i naše státy, kvalitou demokracie, vymahatelností práva počínaje a sociálním systémem nekonče… A Velká Británie může být první a ne poslední zemí, která bude radši volit odchod z unie, než v ní být s námi. Protože, ještě jednou, hlavním důvodem, proč Británie může z unie skutečně odejít, není Brusel, ale Varšava, Budapešť a Praha," tvrdí redaktor Deníku.

Máme si sypat popel na hlavu a zpytovat svědomí, že zlaté české ručičky vystrčily Velkou Británii z Evropské unie? Nebo to je další z desítek argumentů, které mají ospravedlnit bláhové referendum, protože jej Britové vnímali jako hru bez následků? Na to se Sputnik zeptal Jany Volfové, předsedkyně strany Česká Suverenita a dříve vlivné poslankyně ČSSD.

„Velká Británie odchází z EU proto, že to tak rozhodli její občané v referendu. Hledat jiné důvody a snažit se vinit z toho kohokoliv včetně nás a Poláků je hloupost. Jsem přesvědčena, že každý národ má právo na svá suverénní rozhodování a moc bych si přála i referendum o setrvání či vystoupení z EU v Česku. Pak by naši občané mohli sami rozhodnout stejně jako rozhodli Britové, co chtějí," říká známá politička.

Volfová si myslí, že brexit bude mít vliv na postavení pracujících z východních členských států v západních zemích. Důkazem je projekt vícerychlostní Evropy, která vzniká přímo před našima očima.

„Ano, myslím si, že je to snaha Francie a Německa zhoršit po odchodu Británie postavení tzv. slabších států na evropském trhu. Ostatně nový pakt spojenectví Francie a Německa tomu napovídá. Takovou vícerychlostní Evropu, kde jedni budou ekonomicky likvidováni pro blaho druhých, opravdu nechci," říká.

Bude Velká Británie v Evropské unii chybět? Londýn platil za racionální protiváhu Německu a Francii. Známá politička si myslí, že ztráta Velké Británie v evropském sjednocení bude vidět. Také má recept, jak vnitřní pnutí v EU, které má vážný podíl na brexitu, řešit.

„Samozřejmě, že odchod Británie je pro Evropskou unii velmi složitý a jeho vyvažovací politika bude velmi chybět. Jediným lékem na to je návrat před Lisabonskou smlouvu k Evropě suverénních států, které mají právo veta na každé rozhodnutí EU, omezení byrokracie a zmenšení Evropského parlamentu. Prostě vrácení suverenity všem členským státům. Jsem přesvědčena, že z takové Evropy by nikdo neutíkal a naopak by se třeba i Británie vrátila," říká Volfová.

