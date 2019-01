„Dělá to zcela vědomě.“ Proč Kalousek přirovnal Babiše k Hitlerovi?

Svůj komentář Kalousek věnoval zprávě o tom, že Babiš po 10 měsících přišel do Sněmovny na písemné interpelace. Během setkání se premiér dostal do slovní přestřelky s představiteli strany Pirátů, během které ho obvinili z toho, že prý nechodí do práce.

Miroslav Kalousek premiéra kvůli tomu obvinil z pohrdání parlamentní demokracie a podrývání občanské důvěry.

„Téměř každým svým veřejným vystoupením vyjadřuje předseda vlády pohrdání parlamentní demokracií. Přitom jen díky ní se předsedou vlády stal. Hitler to dělal stejně tak. Z hlouposti Andreje Babiše nepodezírám. Dělá to zcela vědomě. O to víc je to zločinné," napsal na Twitteru Kalousek.

Jak uvádí portál Novinky, premiér se většinou účastní ústních interpelací. Babiš na obvinění Pirátů zareagoval a poznamenal, že na interpelace chodí, ale někteří poslanci jako Michálek (poslanec strany Pirátů — red.) z toho dělají šikanu. A kromě toho Babiš zdůraznil, že jeho úkolem jako premiéra je propagovat dobré jméno České republiky ve světě.