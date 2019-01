KSČM a SPD útočí na Českou televizi! Jde o peníze

„Nikdy bych si nepřál — a to mi skutečně věřte — aby byla Česká televize jakkoli spjata s KSČM tak, jako je nyní propojena s posthavlistickými nikým nevolenými strukturami nebo například s TOP 09," oznámil Valenta.

Uvedl také, že veřejnoprávní televize svými neustálými útoky spoluvytvořila z Andreje Babiše vítěze parlamentních voleb a prezidentovi Miloši Zemanovi podle něj až podpásové útoky pomohly k obhájení prezidentské funkce.

Valentovi nadále vadí, že veřejně není známo, jak jsou někteří ze zaměstnanců ČT placeni.

„Ptám se v této souvislosti například, proč se moderátoři Václav Moravec či Nora Fridrichová stále obávají zveřejnění svých platů a Česká televize je tají. Proč, když jsou placeni z veřejných prostředků? Znamenají více než kdokoli z nás — ústavních činitelů, jejichž platy jsou veřejné? Nebo se již nacházíme ve stavu, kdy mediální moc a samotná mediokracie stojí v našem státě dokonce i nad mocí zákonodárnou?" uvedl Valenta.

Do kritiky se pustil i poslanec Lubomír Španěl z SPD Tomia Okamury . A rozhodně slovy nešetřil.

„Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní. Česká televize mnohdy manipuluje a překrucuje fakta. Odstrašujícím příkladem je například pořad 168 hodin, který využívá nebo spíše zneužívá umění střihu, vytržení věci z kontextu a skryté natáčení osob, které používá následně k cílené dehonestaci či zesměšnění politicky nepohodlných lidí," prohlásil poslanec.

České televize se nakonec zastal ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD a šéf STAN Petr Gazdík.

„Neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby Rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně. Žijeme v demokratické společnosti a já budu dělat vždy vše pro to, co je v mých silách, abychom v ní žili i nadále. Hodnoty, jako jsou nezávislost médií a svoboda slova, které právě veřejnoprávní média reprezentují, musíme ctít a chránit," uvedl Staněk.

Petr Gazdík uvedl, že chápe, že KSČM by se strašně ráda vrátila do doby, kdy mocná strana vláda řídila všelicos, i organizovala to, jak má vypadat třeba televizní zpravodajství.