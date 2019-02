Čeští „Afghánci“: cesta domů

Bylo informováno, že čeští specialisté, kteří 10 let cvičili vrtulníkáře a palubní techniky v Afghánistánu, se budou vracet do vlasti. Mise, kde v rotacích působilo 250 vojáků, byla ukončena. Přípravu budou nyní provádět sami Afghánci.

Podle všeho budou muset sami Afghánci v brzké době i zajišťovat mír ve své zemi. Agentura Reuters informovala o setkání zástupců Tálibánu se speciálními představiteli amerického ministerstva zahraničních věcí pro Afghánistán. Na jednáních se hovořilo o mírové dohodě po 18 letech bojů.

„Nádherná zpráva o porážce celého NATO . Vůdci Tálibánu se dohodli s USA , že dojde do osmnácti měsíců ke stažení vojsk z Afghánistánu. Válka končí. Afghánistán je volný. Může mu začít vládnout, zase, Tálibán, proti kterému jsme do té války oficiálně vlastně vyrazili," shrnují situaci krajskelisty.cz . Je možné s takovým hodnocením souhlasit?

„Území kontrolované afghánskou vládou se zase zmenšilo, realita je taková, že afghánská armáda a vojáci EU a NATO ovládají prostor kolem základen do vzdálenosti kolem čtyř kilometrů a bojují o udření částečné kontroly nad komunikacemi, kudy probíhá zásobování automobilními konvoji, pouze za dne," objasňuje situaci v rozhovoru pro Sputnik vojenský analytik, pplk. v záloze Martin Koller.

„Většinu afghánského území ovládá protivník. Vojáci z afghánské armády a policie dezertují ve velkých počtech, a to i se zbraněmi. Kmenové vazby jsou nejsilnějším faktorem tamní primitivní společnosti, což politici EU a NATO ideologicky pobláznění euromarxistickými iluzemi odmítají uznat a představují si afghánskou společnost jako evropskou, což vede rovněž ke katastrofálním výsledkům migrace z afrických a islámských zemí do Evropy. Takže souhlasím, že sedmnáct let trvající válka je pro zahraniční expediční síly prohraná," dodal.

Martin Koller připomíná, že za prezidenta Obamy se už jednou realizovalo stažení amerických, francouzských a britských vojáků. Docházelo k potupným situacím, kdy velení zahraničních misí tajně uplácelo Tálibán, aby nechal jejich vojáky odejít z obklíčených základen. Ostatně USA se znovu rozhodly snižovat stavy svých vojáků v Afghánistánu. Proč se tak rozhodly? Podle vojenského analytika se Američané pravděpodobně nechtějí dočkat situace, kdy by poslední jejich vojáci a žoldáci naskakovali na střeše zastupitelského úřadu pod palbou do vrtulníků, jako kdysi v Saigonu. Tuto čest a prohranou válku ponechají věrným spojencům, jako je Česká republika. Po sedmnácti letech se jedná o ukončení bojů. Vítězové obvykle nesedají k jednacímu stolu dřív, než zvítězí…

„Odchod českých leteckých specialistů je logický, protože situace se nelepší a vycvičili pravděpodobně dost domácího personálu. Česká republika rovněž upravila a dodala vrtulníky ex sovětské výroby Mi-17, které se v afghánských podmínkách výborně osvědčily. To bych hodnotil jako pozitivní, protože tato technika byla použita v boji proti stejným teroristům, s nimiž bojovala kdysi i sovětská armáda. Mise českých vojáků byla bezesporu dokladem jejich velké odvahy a schopností operovat v nestandardních podmínkách. Také měli z hlediska srovnání nasazeného počtu a počtu mrtvých nejvyšší ztráty ze všech nasazených zahraničních armád. Kdyby se podařilo nepřítele porazit, bylo by to skvělé. Nicméně se to za sedmnáct let nepodařilo, takže celá mise podle mého názoru neměla smysl, což ovšem není vina českých vojáků. Výsledkem je pouze deklarace bezvýhradné podpory zájmům USA ze strany českých politiků, a to bez ohledu na mrtvé a zmrzačené české vojáky a vyhozené peníze," myslí si Koller.

Podplukovník v záloze upozorňuje na zásadní problém Afghánistánu, který podle analytika není v neporazitelnosti afghánského hnutí odporu, ale ve snaze válku prodlužovat válku ve spojení s narkomafií, což přináší obrovské zisky také různým tajným službám a navíc narušuje stabilitu evropských zemí. Rovněž to umožňuje přesouvat Afghánce jako uprchlíky do Evropy, kde se ukazují jako nejproblematičtější a nejagresivnější migrantská skupina islamistů a narkomafiánů. Hned za nimi následují obyvatelé Kosova a Bosny, rovněž produktu mírového úsilí a vojenských misí EU a NATO s cílem genocidy Srbů, a to ve spolupráci s extrémními formami islámu.

Ukončí dohoda mezi USA a Tálibánem nekonečnou válku? Martin Koller pochybuje, že k tomu dojde. Ani mírové dohody pravděpodobně nepovedou k stabilitě a trvalému míru v Afghánistánu.

„Nanejvýš tam jedna skupina kmenových narkomafiánů vystřídá u vlády jinou. Zde bych připomněl, že islámští extrémisté se při jednáních s nevěřícími necítí v souladu s právem šaría vázáni povinností mluvit pravdu a v rámci džihádu dodržovat dohody. Nebo se prostě přejmenují z Tálibánu na demokratickou opozici, jako se přejmenovali teroristé, narkomafiáni a zloději ropy v Sýrii za podpory USA a EU, a poté prohlásí, že se jich nějaké mírové dohody netýkají," řekl.

Koller dělá nečekaný závěr. Je přesvědčen, že po sedmnácti letech neúspěšné války, obtížně zjistitelném počtu mrtvých Afghánců, tisících mrtvých vojáků z EU a NATO, dalších tisících invalidů, vyhozených bilionech dolarů a nárůstu exportu drog z Afghánistánu opakovaně o stovky procent, je zde vojenská ostuda a nejistá politická situace. Bez mírotvorných misí EU a NATO by byl v Afghánistánu už dávno mír. A to neplatí pouze o Afghánistánu.

