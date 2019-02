Casual Kraus: V 90. letech jsem byl každý den šťastný (VIDEO)

Jan Kraus je známý český herec, moderátor, dramatik a režisér. Ve svém rozhovoru mluví o avantgardu na divadelních prknech a o tom, co nás spojuje v současné době politické korektnosti a fakeových médií, také uvedl, co je pro něj neúspěch.

Jan Kraus poskytl rozhovor YouTube kanálu Český rozhlas — Radiožurnál, kde rozmýšlel o svých vtipných krocích podnikatelství a také o moderátorských začátcích v 90. letech, které popisuje ve své autobiografické knize Můj soukromý buzynes.

Strach neúspěchu je téma, které dělá nervózní mnoho lidí, ale jak uvádí Kraus, trochu ho to vždy vlastně bavilo, protože podle něj neúspěch je zdroj zábavy, pokud nejde o život či o zdraví. „Protipólem je život náměstka, který chodí 40 let do jedné kanceláře," říká. Taky se dotkl reakcí lidí na avantgardní, netradiční představení a jejich rychle přesvědčení — „lidé, kteří nevědí, co činíte, ale vědí, že nečiníte dobře".

Kraus promluvil o vážných tématech s nadhledem, vesele mluví o sobě a svých úspěších i neúspěších a o tom, jak se v 90. letech cítil každý den šťastný.

Video za dva dny zhlédlo téměř 40 000 uživatelů a stalo se tak jedním z nejpopulárnějších na českém YouTubu v poslední době.