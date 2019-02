„Totálně pod čarou a projev lidského hnoje.“ Uživatele naštvala karikatura na Klause ml.

Reflex ke komentáři příspěvku píše:

„Je to možná už za čarou, ale rozhodli jsme se otestovat svobodu projevu s jejím velkým zastáncem. Mazat to nesmíme:)"

A oč jde? Na fotografii je vyobrazen Václav Klaus mladší a redaktoři časopisu do bubliny připsali: „Jak to doprdele myslíte, jestli mám svoji fotku v křivkách?"

Je to možná už za čarou, ale rozhodli jsme se otestovat svobodu projevu s jejím velkým zastáncem. Mazat to nesmíme:) Od @TMBKOFFICIAL pic.twitter.com/3DxYodTAWa — Časopis Reflex (@Reflex_cz) 31 января 2019 г.

Jaká reakce by se dala od uživatelů čekat? Může to být až překvapení, ale většina jich vystupuje právě proti tomuto „výtvoru", ve slušných komentářích lidé uvádí, že to Reflex přehnal.

Ne, to není možná za čarou, to je totálně pod čarou. Tohle je projev lidského hnoje. Děkuji, že jsem měl tu čest poznat, co jste zač. — Jaroslav Šatra (@jaroslavsatra) 31 января 2019 г.

Musím přiznat, že bych zrovna od Reflexu čekal jako test svobody projevu něco duchaplnějšího. — Richard Štrych🇨🇿 (@RichardStrych) 31 января 2019 г.

Ne, toto byste asi opravdu mazat neměli a víte proč? VKml je totiž již dávno nad věcí, ale vypovídá to o něčem jiném, o vás. Proto je dobré abyste to zveřejňovali, dehonestace člověka jen kvůli jeho politickým názorům ať jsou jakékoliv, ukazují jen pravou tvář autorů…. — limlejn (@limlejn) 31 января 2019 г.

no, fotka v křivkách je blbost a vtípek je infantilně stupidní, ale i takový má nárok a svou cílovku najde — Vladimír Hrubeš (@Vladimir_Hrubes) 1 февраля 2019 г.

​A jaký názor na toto „veledílo" máte vy?