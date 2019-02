Partnerský poradce o Češích: Rozvod a milenka – to je v podstatě standard

Partnerský poradce Karel Chába promluvil o tom, jak je to dnes s českými páry. Podle jeho názoru vidí většina sezdaných Čechů řešení svých problémů v rozvodu. O harmonii mezi lidmi se také nedá příliš mluvit, jelikož většina z nich už má za sebou právě rozvod či „alespoň“ milence a milenku. Rozhovor s poradcem zveřejnil portál blesk.cz.

Před sto lety bychom o rozvodu téměř nezaznamenali žádné zmínky. Dnes je rozvod však jakýmsi trendem, a tak téměř polovina manželství (46 %) často končí rozpadem. Rozvod přitom lidé považují za útěk od problémů. Chába se domnívá, že k nejčastějším důvodům rozvodu patří alkohol, nevěra nebo odcizení. Velký problém u Čechů vidí také ve špatné komunikaci či v tom, že se dnes děti až přehnaně staví na první místo.

„Společnost nevidí na rozvodu nic špatného. Bohužel i mít milenku se stalo standardem. Jsou i skupiny lidí, převážně mužů, kteří pokud nemají po překonání čtyřicítky milenku, tak jsou považováni za divného," popisuje stav dnešní společnosti Chába.

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy Vědci nalezli spojení mezi počtem partnerů před manželstvím a pravděpodobností rozvodu

Tento nemilý trend potvrzují i statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle nich v roce 2018 za tři čtvrtletí skončilo rozvodem až 18 000 manželství. K největší změně přitom došlo, když se v roce 2000 z původních 32 % rozvodů stalo 41 %. Vše však vygradovalo o deset let později, tedy v roce 2010. Tehdy se dle portálu rozváděl každý druhý pár, přičemž délka společného soužití z původních 10 let vzrostla na 12 let. V roce 2017 o rozvod po 13 letech soužití požádalo asi 47 % párů.

„Bohužel z loňského roku máme jen data za první tři čtvrtletí. Prozatím nejsou k dispozici data o délce svazků a důvodů rozpadu," okomentoval nejnovější údaje Tomáš Chrámecký z ČSÚ

Co je důvodem k rozvodu?

Důvodů k rozvodu je několik. Jednou z častých příčin je v poslední době odcizení.

„Manželé se o sebe často nestarají a nepracují na komunikaci. Přehlížejí nenaplněné potřeby a ztrácí psychickou blízkost. Na prvním místě mají děti, pak zaměstnání, volnočasové aktivity a až potom blízkost s partnerem," cituje portál Chábu.

Dalším kamenem úrazu je podle něj i komunikace. Stejně tak jsou Češi až přehnaně pečliví rodiče. „Stávají se pak otroky svých dětí, kdy za to ty děti ale nemůžou. Rodiče jim zařídí spoustu koníčků a kurzů, kam je pak vozí a starají se o ně," vysvětluje poradce. Manželům pak už nezbývá mnoho času na sebe samé.

„Tím, jak poklesl tlak společnosti na udržení svazku, tak i poklesl návyk partnerů k tomu, aby svůj vztah opravili a pracovali na něm. Právě i rozsáhlé možnosti okolo nás, nás mohou svést na scestí a donutit přestat bojovat," představil svůj pohled na věc Chába.

Rozvod dlouholetých manželství a život „na hromádce"

Pokud jde o rozvod, výjimkou nejsou ani páry, které spolu strávily prakticky desetiletí. Chába vidí nejčastěji příčinu v tom, že z domu odejdou dospělé děti, které jsou často jakousi „náplní" a „žrouty času" pro matky.

„Děti odejdou a ženy pak chtějí s mužem ono užívání si života, které si slibovali. Po tak dlouhém čase ale už nemusí mít muž ochotu něco podobného dělat a měnit své návyky, které si během výchovy dětí nastavil," myslí si odborník.

Nutno podotknout, že spousta nevydařených vztahů do statistik není vůbec zahrnuta. Takové páry totiž často žijí „na hromádce" a nejsou sezdaní. „Neznám přesné statistiky, ale z mého pohledu je to skoro půl na půl v počtech tohoto soužití a manželského svazku," domnívá se Chába.

Do manželství se přitom stále ženou spíše ženy. Dle Cháby je to dáno i evolucí. Žena dle jeho názoru podvědomě hledá pevný vztah, který jí dá jistotu a bezpečí, zejména co se týče výchovy dětí.