Generál o Petříčkovi: Ten mladíček by měl velmi vážit, do čeho se pouští a koho zastupuje

V rozhovoru, kromě současného světového dění a aktuálních otázek evropského společenství, zazněl i dotaz týkající se generálova názoru na výstupy ministra Petříčka během jeho oficiální návštěvy na Ukrajině. Ta se odehrála minulý týden.

„Situace na Ukrajině je výsledek politiky Evropské unie. A co říká tento pán — měl by se hluboce zamyslet a radši nestrkat nos někam, kde by mu mohli v uvozovkách nabančit. On se dnes nebojí, protože si myslí, že se mu nemůže nic stát. Ale prostřednictvím jeho výroků se může stát něco nám. A to se mi moc nelíbí," řekl generál.

Dále dodal, že drtivá většina lidí, se kterými hovoří, s jeho výroky (Petříčka, pozn. red.) nesouhlasí, včetně jeho samotného. „Měl by tento mladíček velmi vážit, do čeho se pouští a koho zastupuje. Vidím to jako problém a do budoucna to problém bude," vyjádřil se Blaško.

Odchod Američanů z Afghánistánu: Dojde na něj? A k čemu je to dobré?

V rozhovoru se generál vyjádřil i k odchodu Američanů z Afghánistánu a možné dohodě s Tálibánem.K tomu se armádní činitel vyjádřil následovně: „Když si vezmeme, jak dlouho jsou tam a jaký je výsledek jejich pobytu, tak jim nezbývá než nějakým způsobem odsud vycouvat. Samozřejmě je budeme muset následovat. Pochybuji, že by tam český kontingent zůstal v prostředí, které se tam vytvoří. A to bude zajímavé pro nás pro všechny."

Co se týče hodnocení možného odchodu, generál Blaško jej hodnotí jednoznačně kladně. Také uvedl, v jakých etapách by se to mohlo celé odehrát.

„Určitě bych to jako pozitivní krok viděl. Byly určité postupné kroky k tomu, aby ten pobyt tam skončil. Začalo se provinčními rekonstrukčními týmy, pak se řeklo afghánská armáda bude mít tolik a tolik set tisíc vojáků — toho bylo dosaženo. A pak, že jim pomůžeme, co se týče výcviku od velitelů čet až po velitele brigád, divizí a tím se celá záležitost uzavře. Dovolím si tvrdit, že tohle je splněno. Další důvod tam být už vlastně není," zhodnotil situaci generál.

Závěrem připomenul i hlášku jednoho z armádních činitelů, která se týkala vojenského zásahu v Afghánistánu. „Vzpomínám, jak jeden z představitelů toho velitelství řekl: No, nevím pánové, jak chceme za deset let přeskočit sedm století. Tím bylo řečeno naprosto vše. Nezbývá, než zabalit svých pět švestek a jít odsud. Ale to nikdo tady nechce slyšet a na to reagovat, protože blábolí, že v Afghánistánu se bojuje za republiku . Ne, ne, ne. Úkol výcviku jsme tam splnili a co tam dál?" pokládá závěrem Blaško řečnickou otázku.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček navštívil Ukrajinu ve dnech 28.-29. ledna. Během oficiální návštěvy se sešel se svým ukrajinským kolegou Pavlem Klimkinem. Kromě podpory hospodářské spolupráce obou zemí a zřízení česko-ukrajinského fóra pro spolupráci, zaznělo z Petříčkovy strany i několik výroků o údajné ruské agresi na Ukrajině či několik komentářů o boji proti ruské propagandě.