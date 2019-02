Kalousek: Dnes vláda utrácí víc než my a chce zvýšit daně. Líp už bylo…

Vláda začala řešit státní rozpočet na příští rok a zjistila, že je třeba šetřit. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek zkritizoval nezodpovědnou politiku kabinetu. Podle jeho slov dnes vláda utrácí více, než když byl ministrem financí on, a to, aniž by více investovala. Přitom však chce zvýšit daně.

„V kampani 2013 Andrej Babiš ostře kritizoval, že jsme málo šetřili, že podnikatelé musí šetřit mnohem víc než stát a tvrdil, že hravě ušetří 200 miliard. Dnes vláda utrácí o 353 mld/rok víc než my, aniž by více investovala a chce zvýšit daně. Líp už bylo…" napsal Kalousek na svém Twitteru.

© Foto : Thierry Charlier Pokud Kalousek něco tvrdí, je dobré se zachovat naopak. Expert na kritiku nového zákona

Po pátečním jednání koaliční rady premiér Andrej Babiš prohlásil, že by se mohl více zdanit tvrdý alkohol nebo hazard. Premiér také odmítl tvrzení o tom, že by vláda nešetřila, jak jí vyčítá opozice.

„Jsou oblasti, na které bychom se měli nezávazně podívat. Například zdanění tvrdého alkoholu, digitální daň. Velké rezervy zdanění jsou u pojišťoven, poplatku za suroviny," řekl premiér.

Miroslav Kalousek dlouhodobě kritizuje finanční politiku Babišovy vlády. Co se týče rozpočtu pro rok 2019, vyjádřil se Kalousek následovně: „Nemůžeme rozpočet podpořit, byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa."