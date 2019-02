Ministerstva nezvládají přijímání pracovníků z Ukrajiny. Chtějí další úředníky

Ministerstva chtějí zvýšit počet svých zaměstnanců, kteří mají pomoct s administrativou v souvislosti s plánovaným zdvojnásobením počtu přijímaných pracovníků z Ukrajiny. Jak uvádí portál iDnes.cz, ministerstva vnitra, zahraničí a práce by ráda získala celkem 133 nových úřednických či inspektorských míst.

V roce 2016 začal v Česku platit program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny. Původně se měl týkat 3800 Ukrajinců ročně. Nicméně kvůli nedostatku pracovních sil a žádostí zaměstnavatelů se jejich počty dvakrát navyšovaly. Nejdříve na 9600 a pak na 19 600. Nově od dubna by se podle návrhu mělo jednat až o 40 tisíc ročně.

Podle ministerstev kapacita jejich rezortů je ale už teď nedostatečná. Na termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu se čeká přes 80 dní. Každý pátý Ukrajinec čekání vzdá. S novými kvótami by se vyřizování agendy mohlo zhroutit.

Ministerstvo vnitra požaduje posílení odboru azylové a migrační politiky, který rozhoduje o vydání zaměstnaneckých karet, prodlužuje povolení k pobytu a uděluje souhlas se změnou zaměstnání. Celkem chce sto nových pracovních míst. Dále deset míst by měl dostat správní odbor, který vyřizuje odvolání. Kromě toho vnitro požaduje, aby si mohlo na neurčito ponechat jedenáct pozic, které přibyly při dřívějším rozšíření projektu a na konci tohoto roku se mají zrušit.

Podle portálu iDnes.cz pokud bude ministerstvu vyhověno, státní pokladnu to přijde na 75,43 milionu korun pro letošní rok a 83,77 milionu korun pro příští rok.

Ministerstvo zahraničí by chtělo pět lidí na generální konzulát ve Lvově a dva další do ústředí. Letošní náklady by činily 11,88 milionu korun a příští rok 11,25 milionu.

Ministerstvo práce zase chce posílit pracovní inspekci o 16 zaměstnanců, aby mohlo lépe kontrolovat podmínky, ve kterých cizinci pracují. Letos by to stálo 8,63 milionu korun a příští tok 10,36 milionu korun.

Správní poplatek za podání žádosti o zaměstnaneckou kartu činí 2500 korun. Po zdvojnásobení kvót pro ukrajinské pracovníky by rozpočet získal navíc 51 milionů korun. Projednávaná cizinecká novela počítá se zvýšením částky na 5000 korun. Pokud bude schválena, tak by se na správních poplatcích vybralo o 102 milionů korun víc.