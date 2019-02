Další ragbista do europarlamentu? Teličku by mohl v hnutí ANO nahradit Bžoch

Dne 17. února by mělo hnutí ANO na svém stranickém sjezdu rozhodnout o kandidátovi do voleb do Evropského parlamentu (EP). Před pěti lety politickou stranu zastupoval bývalý šéf českého ragby, Pavel Telička. A s novými volbami by se pravděpodobně mohla objevit i nová tvář. Jde o Jaroslava Bžocha, který se tímto sportem také zabývá.