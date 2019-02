Česko opět zápasí se sněhem. V Praze nejezdí MHD a letadla nemohou přistát

Do České republiky opět dorazila sněhová nadílka. Zima tak ještě ani zdaleka nekončí. Nejvíce je zasažena Praha, Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj. Podle meteorologů by sněžení ale mělo pokračovat a nasněžit by mohlo až 25 cm sněhu. Informoval o tom portál tn.nova.cz.