Babiš: Syna jsem po Švýcarsku neviděl. Prezidentem být nechci

V rozhovoru pro Blesk , který se živě vysílal v neděli před polednem, premiér uvedl, že svého syna viděl naposledy ve Švýcarsku loni v listopadu. Vydal se za ním poté, co portál Seznam Zprávy zveřejnil reportáž o Babišovi juniorovi . V médiích se tehdy spekulovalo, že ho měl premiér nechal unést na Krym.

Babiš prý nemá informace o tom, jaký je teď zdravotní stav jeho syna a zda byl ve Švýcarsku vyšetřen.

„Tohle nechci komentovat, protože o tomhle já vůbec nic nevím," odpověděl Babiš na dotaz moderátorky.

V rozhovoru mimo jiné uvedl, že nemá prezidentské ambice.

Těm, kterým se nelíbí poměry v naší zemi, poradil, aby se podívali, co se děje jinde ve světě.

„V Čechách se máme skvěle, podívejte se, co se děje ve světě, ve Francii…" apeloval Babiš na své kritiky. „Proč je tu taková zloba?"

Banderovce nemusí

Dále zazněla otázka o postoji ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) ohledně nové ukrajinské legislativy, která rozšiřuje řady válečných veteránů o kontroverzní banderovce. Ministerstvo zahraničí tehdy prohlásilo, že se jedná o vnitřní záležitost Ukrajiny.

„K banderovcům mám negativní postoj, stejně jako prezident," reagoval Babiš a dodal, že by s ním Petříček měl lépe koordinovat zahraniční politiku. „Tady s jeho názorem nesouhlasím a budu to s ním muset probrat ve vládě," uvedl premiér.

Dále poznamenal, že Petříček se nejspíše snaží být mediálně aktivní z důvodu, že se připravuje na sjezd ČSSD, na kterém chce kandidovat do vedení strany.

Ťok by měl prodávat pozitiva

Kromě toho došlo i na ministra dopravy Dana Ťoka, který se podle Babiše zlepšil, ale měl by aktivněji informovat veřejnost o svých úspěších.

„Pan Ťok je určitě velice pracovitý, poctivý ministr, a hlavně se na dopravě nekrade. Stavební firmy říkají, že byly časy, kdy jsme museli dávat 4 procenta z každé zakázky. Samozřejmě tam nejsou svědci, ale říkají, že se to dělo," poznamenal Babiš. „Hlavně mu vyčítám to, že nekomunikuje ty pozitiva. Kdo tady dokončil dálnici do Ústí nad Labem v prosinci 2016, já s Ťokem, stavělo se to 32 let. A to nemluvím o ŘSD, tam jsou úplně komunikačně mimo," uvedl.

Přitom podle něj dnešní sněhovou kalamitu silničáři nezvládají dobře a rýpl si do Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Hned bych volal tomu Kroupovi (ředitel ŘSD Jan Kroupa, pozn. red.), kde má ty sypače, já jsem akční člověk," řekl Babiš.

