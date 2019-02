Senátor Fischer o Zemanovi: Věnoval ruskému publiku větší péči než nám

Fischerovi vadí, že prezident Miloš Zeman minulý rok často chyběl u připomínání základních momentů v české historii. „Místo očekávaných projevů mlčel. Výročí vpádu vojsk, nic, 28. září, nic, 28. října toho moc neřekl, 17. listopad, nic. Palachův čin, nic," myslí si Fischer. Podle jeho názoru totiž dnešní doba potřebuje jasné slovo.

„Všiml jsem si, že nejen mluví do jedné tuzemské soukromé televize, ale jako předseda výboru pro zahraničí a bezpečnost jsem si uvědomil, že v jednom dlouhém rozhovoru pro ruský kanál řekl spoustu důležitých věcí, které jsme tady od něj neslyšeli. Jako by ruskému publiku věnoval větší péči, a nám nezbylo než si to přeložit z ruštiny," prohlásil.

Podle Fischera by měl prezident být svorníkem ústavního systému a měl by hlídat nezávislost justice. Miloš Zeman se však dle něj vyjadřuje o bezpečnostních službách neloajálně.

„Vždyť on dokonce řekl, že ředitelé Bezpečnostní informační služby a Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost odvádějí mizernou práci buď z hlouposti, nebo za cizí peníze. Přitom obě tyto instituce fungují na základě zákona a musejí jednat v souladu s tím, co předpokládá jejich funkce. A prezident přísahou na Ústavu ČR slíbil, že zákony bude dodržovat, takže by tu měla být oboustranná loajalita," dodal.

Politik také odsoudil dnešní finanční kapitalismus, ve kterém se na oltář zisku obětuje blahobyt lidí.

„Jestli tohle budeme zakrývat a zajímat se jen o miliardové zisky pro některé, zůstanou náklady za lidi bez práce státu, který se bude muset zadlužovat. Politicky vzato, takoví obyvatelé pak volí úplně jinak, než bychom si přáli. Pokud to včas nepojmenujeme a nedáme do pořádku hranice fyzické i digitální, zůstanou nám oči pro pláč. Občané by měli vědět, že se tady hraje o budoucnost České republiky, a jestli teď budeme mluvit jen o penězích, za dvacet let tu budeme mít bídu, protože bohatí jedinci se odstěhují pryč," vysvětlil.

Na závěr Fischer řekl, že pracuje na tom, aby byl za čtyři roky připraven na prezidentské volby a voliči s ním tak mohli počítat.