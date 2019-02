Vyskočil o zdanění církevních restitucí, manifestu za záchranu Evropy a hnutí J. Soukupa

Zdanění církevních restitucí je téma, které vyvolalo obrovskou diskuzi. A co si o něm myslí Vyskočil? Herec se především podivuje nad tím, že toto zdanění vyvolalo tolik povyku, píše portál.

„Když jsem s jednou ze svých žen, ještě za socialismu, postavil domek, hrozně jsme se tam oba nadřeli. (…) Co jsme vlastníma rukama neudělali — nebylo! Nikdo, tím méně stát, nám s tím nepomohl a ani nám na to nic nedal. Pak nám nějak naše manželství nevyšlo, a když jsme ten domek museli prodat, zacálovali jsme takovou daň z prodeje, že bych za ni mohl pohodlně půl roku žít. Za naši stařičkou a opravdu prostou chalupu v Sudetech platím domovní daň, která je asi tak trojnásobek toho, za co ji tehdy moje maminka kupovala. Dědickou daň, darovací daň, a v hospodě se žertuje, kdy už nám konečně napočítají i daň za chlapskou erekci. A najednou je tolik povyku kvůli zdanění církevních restitucí?" diví se Vyskočil.

Herec se přitom snaží přemýšlet i nad postojem odpůrců církevních restitucí . Ti nejvíce poukazují na to, jak církev kdysi k majetku vlastně přišla. „To už nechme raději být. Tady v české kotlině se nedají všechny křivdy a lumpárny napravit. (…) Kradlo se tu od nepaměti," myslí si herec.

Připomíná také to, že neustálé dohady a problémy provázely už schvalování samotného zákona o církevních restitucích. „Na jejich zahlazení a prosazení toho zákona se tehdy rozdávaly ony proslulé ‚trafiky‘. Jedni tvrdí, že výplaty za zkonfiskovaný majetek jsou, proti jiným prostým restituentům, silně nadhodnoceny, jiní tvrdí, že je to v pořádku," dodává.

Podle jeho slov si páni politici „namrskali sami" a dnes jim nemůže nikdo věřit. „Jenom jedno mi cosi napovídá. Když to tak nadhodnotili a za každou cenu prosadili, a když teď proti zdanění právě tito tolik křičí, kroutí mi to trochu frňákem. Proč? (…) Totiž, že ani kuře zadarmo nehrabe! Mohou se na mne pánové z politiky zlobit, ale tu podezíravost od lidu prostého jste si, páni politici, za těch třicet let v nás vypěstovali sami!" dodal Vyskočil.

K restitucím ještě doplnil, že rozhodnout by o této věci měli bezpochyby politici, přičemž by však měli pamatovat na to, že to platí z „našeho".

Dalším velkým tématem rozhovoru se stal manifest světových intelektuálů bojujících za záchranu Evropy. Podepsaly ho tři desítky osobností z dvaceti zemí světa a pojednává o obavách z brexitu či plánovaných voleb do europarlamentu. K jeho signatářům patří i známý spisovatel českého původu, Milan Kundera

„Nejsem si jistý, co podepsaní konkrétně mají na mysli. Často jsou nálepkami ‚populisté‘, ‚rasisté‘, ‚xenofobní‘ označovány strany, které sice brání národní zájmy, ale nic z podobných přívlastků ve svém programu nemají," okomentoval manifest herec.

V souvislosti s tím připomněl, že se podobné výtky sypaly například na hnutí SPD, které vede „žlutý" Tomio Okamura, jak sám uvádí. Dále uvedl, že si moc dobře pamatuje, co následovalo potom, co sám na jednom shromáždění promluvil proti islámu.

„A chce snad někdo zrovna mně dát nálepku rasista a xenofob? (…) Myslím, že nebezpečí přichází spíše od masové imigrace než od jakéhosi populismu. Lidé podvědomě cítí, že tento proces je ohrožuje daleko nejvíc. Proto na něj slyší. A že ti, kdo na něj upozorňují a je jim nasloucháno, jsou něco špatného?" cituje portál slova Vyskočila.

Český herec se zamyslel i nad Evropou, přičemž využil zajímavého přirovnání.

„Řekněme, že jsem pověřen velením záchranného člunu po ztroskotání Titaniku. Člun je dimenzován pro třicet lidí. Kolem je spousta tonoucích nešťastníků a já nejsem necita a sobec. Chci pomoct! Můžu člun přetížit a přijmu ještě deset matek s dětmi. Jsme na hranici možností a já mám odpovědnost za všechny, co už ve člunu jsou. Jakkoliv je mi ostatních tonoucích líto a vnitřně s nimi i cítím, musím proti těm, kteří se mi do lodi násilně derou, zakročit. Svůj člun se všemi zachráněnými musím tedy proti těm chudákům bránit! Bohužel, možná i nevybíravými prostředky, nechci-li, aby se mi utopili všichni, za které zodpovídám," rozebral situaci herec.

Podle jeho názoru tento názorný příklad znázorňuje současnou situaci v Evropě. Také si myslí, že evropští intelektuálové by měli spíše apelovat na „evropské kapitány člunu". Právě ti jsou za náš osud dle Vyskočila zodpovědní. „Díky bohu za naši Visegrádskou čtyřku a prezidenta Zemana," podotkl Vyskočil.

Závěrem se herec vyjádřil také k hojně probíranému politickému hnutí List Jaromíra Soukupa. Majitel TV Barrandov se totiž nedávno rozhodl, že si založí vlastní hnutí, což vyvolalo ve společnosti zajímavou reakci. Vyskočil to však vnímá pozitivně.

„(…) Často odvážně a otevřeně odkryl takové podvody, že pobudovy čtyři ukradené peněženky byly proti tomu plivnutím do Stromovky. (…) Přestože uvedl jména a podrobnosti, nikomu se nic nedělo a jelo to klidně dál, močálem černým kolem bílých skal, jak říkával pan Werich. (…) Možná bude mít větší váhu, bude-li to pan Soukup říkat z poslaneckých lavic. Přeju mu, aby se tam dostal!"