Počet českých vojáků roste. Je jich nejvíc od zrušení povinné vojenské služby

V české armádě dnes slouží přes 25 tisíc mužů a žen, což je nejvyšší počet vojáků od vzniku profesionální armády. Velitelům to ale nestačí a chtějí letos nabrat dalších 2200 nováčků. Nábor se zatím daří, v lednu nově uniformu obléklo přes 300 lidí, další přibydou v dubnu. I policistů je málo.

„Přírůstek v roce 2018 činil 1997 vojáků z povolání, 626 občanských zaměstnanců a 77 státních zaměstnanců. V témže roce ubylo 995 vojáků z povolání, 515 občanských zaměstnanců a 67 státních zaměstnanců," oznámil Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany. Od roku 2014 se tak početní stav české armády pravidelně zvyšuje.

„Armáda má co nabídnout, to je ten důvod, proč se k nám lidé hlásí. Je to atraktivní prostředí, doma i v zahraničí, jak výcvik, tak i různé odborné kurzy i jazyková příprava," oznámila zase poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR pro lidské zdroje Lenka Šmerdová.

Ale i tak vojáci stále chybí. Například u protiletadlového pluku ve Strakonicích a dělostřeleckého pluku v Jincích chybí stovky mužů a žen, týká se to především základních funkcí. V konkrétních armádních jednotkách jsou však vidět velké rozdíly, například 4. brigáda rychlého nasazení nebo 7. mechanizovaná brigáda mají téměř obsazena všechna tabulková místa.

Armáda chce zatraktivnit nezaplněná místa i modernizací armády, dělostřelcům do Jince poputují nová samohybná děla za pět miliard korun.

„V posledních dvou letech třeba zrovna Jince byla jednotka, kam jsme poslali nejvíc nováčků," uvedla Šmerdová. V Jincích by se tabulková místa měla zaplnit během tří let.

Armáda však plánuje i vznik nových jednotek — výsadkového pluku v Chrudimi nebo záchranného praporu v Rakovníku.

Nedostatek policistů

Nedostatkem zaměstnanců už několik let trpí i policie , kde stále chybí asi 2700 lidí. Vláda v říjnu rozhodla o navýšení počtu policistů o další tisícovku, což ještě více zvýraznilo aktuální podstav.

Od ledna policistům vyrostly platové tarify o dvě procenta, dostanou přidáno i na odměnách a příplatcích. Průměrně si tak policisté přijdou na 45 566 korun. Navíc některé regiony nabízejí novým uchazečům náborový příspěvek, v Praze a středních Čechách je to až 150 tisíc.

