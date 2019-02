Staneme se novými hrdiny Orwellova díla 1984? Klaus mladší upozornil na nový návrh EU

Hned na začátku Klausl ml. upozorňuje na to, že rezistence českých demokratů je slabá. Podle jeho názoru dnes existuje velké množství vlivných osob i organizací, které velice agresivně podporují utahování šroubů, zastrašování a umlčování. Dodává, že jiné názory bývají často označovány za dezinformace a návrh zákona s desítkami podepsaných poslanců zase za hybridní útok na EU.

Na portálu Klaus ml. píše, že ve svém komentáři vychází z informací, které na svých webových stránkách zveřejnila Evropská komise (EK).

Jako první uvádí skutečnost, že má EU zřídit za nemalé peníze několik desítek pracovních míst cenzorů. Podle jeho mínění jde o „úředníky strategické komunikace zaměřené na potírání vlivu dezinformací". V souvislosti s tím připomíná i světoznámý román 1984, jehož autorem je George Orwell. V něm se něco podobného nazývalo Ministerstvem pravdy.

„Orwell byl geniální autor, ale s letopočtem se naštěstí netrefil — prožil jsem svůj dospělý život ve svobodě. U svých dětí si tak jist nejsem. Trend jest děsivý," píše Klaus ml. na portálu.

Další věcí, která je uvedena na stránkách EK, je to, že se Evropská unie spojila s takovými technologickými giganty, jako je například Facebook, Twitter, Google a Mozilla. Cíl je prostý — cenzurovat internet. Klaus mladší vysvětluje, že jde především o odstraňování „závadného" obsahu. Ve Francii přitom už kontroly obsahu na FB probíhají a v Německu hrozí provozovatelům dokonce velké tresty, pokud nebudou „nevhodný" obsah řešit.

„EU z peněz daňových poplatníků bude dotovat vybraná „důvěryhodná" média v jednotlivých zemích. Chtějí podporovat (opět desítky milionů) „šíření kvalitního zpravodajského obsahu". Program „Kreativní Evropa" má mj. za cíl strukturální změny v mediálním sektoru," představil politik další fakt, který je uveden na stránkách EK.

Současnou situaci srovnává i s dobou, kdy on sám byl v pubertě a často slýchal, že kritizovat se může, ale konstruktivně. Pokud by to tak nebylo, tak by šlo o trestný čin pobuřování. Ale jak je to dnes?

„Teď je to úplně jiné. Co je dezinformace a co je „kvalitní zpravodajský obsah", rozhodnou úředníci Evropské služby pro vnější činnost," míní Klaus mladší.

Závěrem připomíná, že v minulém týdnu v prvním čtení sněmovna schválila zákon o zřízení „Evropského žalobce" a jeho lokálních pomocníků v jednotlivých zemích. Klaus ml. a pár dalších lidí byli proti. Bylo jich však málo.

„Této „unifikace" se (dle předkládajícího ministra) neúčastní Polsko, Maďarsko, Británie, Švédsko a Dánsko. My jo. Nevím, kdo to v Bruselu odkejval a kdy — asi ještě spíš Sobotka než Babiš, ale čert ví. Evropský zatykač už prošel sněmovnou na podzim," okomentoval zákon.

Konec svého článku politik zakončil velmi poeticky: „Ale nebojte se. Bude klid na práci a taky takový to „budování". A plány hybridních dezinformátorů zhatí — naši vepři boubelatí."

Václav Klaus mladší (ODS) je českým politikem a poslancem. Je synem bývalého českého prezidenta Václava Klause a jeho manželky Livie. Dříve byl ředitelem soukromého gymnázia PORG.