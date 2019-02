Ekonom: Pokud přijmeme euro, čeští důchodci budou udržovat životní standard řeckých

Ekonom Lukáš Kovanda poskytl portálu Blesk rozhovor, ve kterém promluvil o nepříznivých dopadech, jež by čekaly Česko v případě zavedení eura. Podle ekonoma by se totiž čeští důchodci slabším úročením svých celoživotních úspor skládali na to, aby si řecký důchodce udržel jistý životní standard.

„Přijetí eura v tuto chvíli nepřevažují ani nekompenzují náklady takového kroku. Česká ekonomika by tíživě pocítila dlouhodobý náklad v podobě ztráty vlastní nezávislé měnové politiky. Také by přišla o možnost dohánět ekonomicky vyspělejší státy prostřednictvím postupného zpevňování koruny," uvedl ekonom společnosti Czech Fund.

Na druhou stranu podle odborníka by zavedení eura ocenily mnohé české firmy a podniky, protože podnikové sféře by odpadla podstatná část nákladů spojených se zajištěním se proti kurzovému riziku.

Běžní Češi by však změny kvůli přijetí eura bezprostředně pocítili hlavně jen podle jiných bankovek a mincí a také podle odlišné číselné podoby cenovek v obchodech a v e-shopech, tvrdí Kovanda.

Ekonom také varoval před skrytými riziky, které si lidé neuvědomují. „Lidé by to mohli pocítit třeba tak, že nebudou peníze na modernizaci nemocnice, kam dochází za ošetřením a k prohlídkám. Ty peníze by totiž místo toho šly do fondu na záchranu Řecka před bankrotem nebo na záchranu italských bank," upozornil odborník.

Kromě toho z hlediska Kovandy by zavedení eura ovlivnilo úročení úspor, což by se významně dotklo seniorů.

„Úročení vkladů Čechů bude ještě horší než to stávající. Ani teď to není žádná sláva, ale po přijetí eura bychom mohli v naší ekonomice mít jen tak vysoké úroky, jaké snese nejslabší článek eurové měnové unie, tedy Řecko. Takže třeba čeští důchodci by se slabším úročením svých celoživotních úspor skládali po zavedení eura na to, aby si řecký důchodce udržel jistý životní standard, který je mnohdy stále ještě vyšší než standard právě důchodce českého," uzavřel.