„Skandální vyvrcholení zhoubné vládní politiky.“ Expert je proti cizincům policistům v ČR

Zahraniční dělníky v Česku budou hlídat jejich kápové. Zní to silně, ale může se to tak jevit. Plánuje se, že dělníky z ciziny, kteří pracují v českých továrnách, budou dozorovat příslušníci policejních sborů z jejich mateřských zemí. Podle informací českého tisku má jít o uniformované muže ze Slovenska, Polska, Bulharska a Rumunska, kteří budou sloužit za naše výdaje ve smíšených hlídkách s českými policisty. Kde? V okolí průmyslových zón na Plzeňsku, Tachovsku, Pardubicku, Mladoboleslavsku a na Rychnovsku.

Proč? Protože policisté z mateřských zemí zahraničních dělníků lépe rozumí jejich rodnému jazyku a mentalitě. Vypadá to logicky. Zkuste požadovat dokumenty po Ukrajinci nebo Bulharovi, když si navzájem nerozumíte. Ale! Ale není to zpochybnění autority české policie?

Sputnik se na iniciativu přizvat do průmyslových zón policisty z ciziny zeptal bývalého policejního rady Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a bezpečnostního experta Pavla Opla.

„Jde o ukázkový případ toho, že vláda vůbec nedokáže vnímat realitu a řešit vnitřní bezpečnost v naší zemi, která zasahuje každodenně do života více než 10 milionů obyvatel naší země. Na území České republiky není možno tolerovat cokoliv jiného než naše zákony. A cizinci, kteří tady s námi chtějí žít, si musí osvojit naší mentalitu. To mluvím o cizincích, kteří jsou na našem území legálně. Ti, co jsou zde nelegálně, patří za mříže a pak vyhostit. Takto to fungovalo v 90. letech minulého století a bylo to naprosto v pořádku. A lze to bleskově opět zavést, ale to musí být zvolena jiná politická reprezentace, aby se dalo v tomto směru politické zadání," říká bývalý policejní rada a dodává, že je v případě zvolení připraven toto zadání uvést v realitu.

Opl varuje, že problém s cizinci je širší a svědčí o zcela chybném přístupu vlády. Podle jeho mínění česká vláda stále podporuje cizí nadnárodní molochy, kterým stále dává obrovské investiční pobídky, aby zde stavěly montovny, a pak jim ještě hromadným dovozem cizinců zajišťuje levnou pracovní sílu. Veškeré negativní dopady pak odnáší naši spoluobčané, kteří bohužel vládu naprosto nezajímají.

„A řešit to tím, že zde budou působit policisté z jiných zemí, kteří nás mají učit mentalitě cizinců v naší zemi, je pouze skandální vyvrcholení celé zhoubné vládní politiky ve vztahu k cizincům, jejich hromadnému dovozu a opomíjení bezpečnostních, zdravotních a sociálních rizik, které již na vlastní kůži pociťují statisíce našich spoluobčanů, kteří žijí v blízkosti montoven, kam již cizinci byli navezeni. Ale lidé mají možnost zvolit si takovou politickou reprezentaci, která jim pomůže. Rozumní a Národní demokracie to dokáže, protože máme odborně zdatné politiky na tuto problematiku. Prevencí je, aby do naší země žádní cizinci hromadně dováženi nebyli a já bych opět legislativně zpřísnil vízovou politiku České republiky. Pokud nám lidé dají ve volbách důvěru, udělám to okamžitě," říká známý expert.

Opl říká, že zahraniční policisté nemají působit v Česku. Zajištění vnitřní bezpečnosti v naší zemi je povinností našich bezpečnostních složek, a pokud nám zde tisíce zahraničních dělníků obtěžuje svým nezřízeným životem naše spoluobčany a dopouští se řady kriminality vůči našim lidem, je třeba tvrdé represe a okamžité ukončení přílivu dalších cizinců. „To lze realizovat okamžitě. Tedy když se chce a já a naše volební uskupení to chce," říká.

A jak to bude s autoritou samotné české policie, když jim politická garnitura pozve kolegy ze zahraničí, aby se postarali o bezpečnost našich českých spoluobčanů v Plzni nebo Mladé Boleslavi?

„Politická reprezentace naší země i nejvyšší vedení Policie ČR svými kroky již autoritu naší policie dávno zlikvidovalo. Jenom díky lidem z přímého výkonu služby, pro které je služba u policie stále ještě srdeční záležitostí, policie stále ještě celkem funguje. Zlikvidovaly se specializované útvary a dnes prakticky nikdo neřeší latentní, vysoce nebezpečnou trestnou činnost. Problematika přestupkové a trestné činnosti kolem cizinců z montoven se ale nechá řešit na úrovni základních útvarů, které fungují. Tyto útvary musí dostat odpovídající zadání a podporu shora. Spolu s ní je potřeba podniknout řadu preventivních kroků, kde ten nejúčinnější je okamžitý stop dovozu cizinců. Obojí lze realizovat bleskově," razantně říká bývalý policejní rada.

Expert také říká, že kriminalita zahraničních dělníků je z policejního hlediska méně závažná. Ale současně je v tak obrovském rozsahu, že zásadním způsobem narušuje klidný život obrovskému množství našich slušných spoluobčanů a to je neakceptovatelné. A platí, když se nezačne příslušnými orgány řešit kriminalita méně závažná, tak se vždy stane odrazovým můstkem pro kriminalitu daleko závažnější. A k tomu nesmí dojít.

„Je na lidech, co chtějí. Chtějí politiky, kteří tento neutěšený stav zavinili a udržují jej, nebo chtějí politiky, kteří je skutečně ochrání? Volební uskupení Rozumní a Národní demokracie pomoci dokáží a já k tomu nabízím moji odbornost získanou mimo jiné na Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování," říká Opl.

