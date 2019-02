Kotrba: Tisíce bělehradských mrtvých jako andělé hněvu budou strašit Zemana až do smrti

Podle analytika NATO po rozpadu Varšavské smlouvy a bipolárního světa zmutovala do světového četníka, který zajišťuje imperiální vliv USA v Asii a Africe. „Kolektivní obrana ustoupila do pozadí. Dnes není vůči komu se bránit, kdyby Aliance sama nerozdmýchávala konflikty na ruských či čínských hranicích," řekl.

Kotrba také ostře zkritizoval prezidenta Miloše Zemana. Jak uvádí analytik, Zeman jako předseda vlády nadšeně jásal při vstupu České republiky do Aliance a podporoval válku v Jugoslávii „humanitárním" bombardováním Bělehradu.

„To on nevybíravě přesvědčoval sociálnědemokratické ministry, aby souhlasili. To jeho vláda dala nakonec souhlas s přeletem bombardérů. Tisíce bělehradských mrtvých jako andělé hněvu se budou vtírat do jeho vzpomínek, rozptylovat jeho mysl a strašit ho až do smrti," uvedl.

© AP Photo / Shakh Aivazov V konfliktu mezi Ruskem a NATO nestihne jedna země ani začít bojovat. Jaká?

Kotrba rovněž promluvil i o své roli během jugoslavské krize.

„Mé svědomí je čisté. Donutil jsem jako Štěpán Kotrba předsedu vlády Miloše Zemana ke změně politiky, i když ex post, po útoku. Omluvil jsem se tehdejšímu jugoslávskému velvyslanci, básníku Djoko Stojićićovi za všechny slušné Čechy. Šedesát procent delegátů sjezdu ČSSD, který se tehdy konal, se omluvilo se mnou. Společně jsme přinutili Miloše Zemana, že nechal svého ministra zahraničí Jana Kavana zorganizovat česko-řeckou iniciativu. Ano, pod pohrůžkou pádu vlády sociální demokracie. Bělehrad jsme před bombami nezachránili. Ale Srbům jsme řekli, že my jejich nepřátelé nejsme. A to platí dodnes," prohlásil.

Expert i 20 let po útoku NATO na tehdejší Jugoslávii nevyloučil opakování tohoto děsivého scénáře.

„Operace Spojenecká síla se může kdykoliv komukoliv stát znovu. A to je na tom nejstrašnější. A to je také důvod, proč bych doporučoval z této zločinecké organizace odejít. Ale dovedu si představit, že bychom se velmi rychle stali terčem polovojenských či ‚hybridních‘ provokací," dodal.