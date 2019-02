Petříček poradil Rusku, jak obnovit platnost smlouvy INF

Petříček připomněl, že v pátek 1. února Spojené státy uplatnily článek XV dané smlouvy, podle kterého má smluvní strana právo vypovědět tuto smlouvu, pokud usoudí, že mimořádné události, vztahující se k podstatě této smlouvy, ohrožují její výsostné zájmy. Podle ministra lze za mimořádnou událost považovat i dlouhodobé porušování smlouvy o likvidaci raket ze strany Ruska.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation