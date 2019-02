Zeměpis podle USA: Česko patří do západní Evropy a Slovensko do té východní

Dlouholetá debata o geografické poloze České republiky pokračovala od druhé poloviny 20. století, a nakonec ji vyřešili autoři americké učebnice, kteří Česko zařadili do západní Evropy. Dřívější geografické zasazení Česka bylo spojeno s někdejším rozdělením Evropy v souvislosti s železnou oponou.

Třicet let staré zasazení Česka do takzvané východní Evropy je však zastaralé a, jak uvádí portál expats.cz, už dávno vyžadovalo změnu. Praha podle portálu leží více na západě než Vídeň. Geograficky se Praha nachází ve středu Evropy a podle mnoha definic je považována za součást střední Evropy či za oblast mezi středoevropským a východoevropským územím (CEE).

V zahraničí není používání termínu CEE velmi rozšířené. A tak se v rámci obecné zeměpisné diskuze evropský kontinent stále dělí na východní a západní část.

© Fotolia / Kasto Máte zeměpis a moderní historii v malíčku? Co třeba rozdíl mezi Slovenskem a Slovinskem

Kam tedy v tomto kontextu patří Česká republika? V posledním vydání učebnice s názvem Geography: Realms, Region and Concepts můžeme vidět mapu, podle které se Česko řadí do západní Evropy . Je při nejmenším zajímavé, že Slovensko se na této mapě stále řadí do východní Evropy.

Toto rozdělení však není jedinou definicí evropské geografie a pravděpodobně bude v rozporu s mnoha dalšími pojmy. Navíc geografické označení ostatních zemí na výšeuvedené mapě by mohlo vyvolat bouřlivou diskuzi, nejen co se České republiky týče.

Zmíněná učebnice byla publikována od roku 1971 a její v pořadí 17. vydání je používáno na některých školách v USA k výuce světové geografie.