Další vyšetřování kauzy misionáře Jaška. Rozvědka vyslýchala i exministra Zaorálka

Zaorálek (ČSSD) informaci o výslechu potvrdil a dodal, že prověřování záchranné operace souvisí s vyšetřováním hospodaření Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Jedná se tedy právě o civilní rozvědku, píše portál.

„V listopadu loňského roku jsem podal svědectví k tomu, jak se odehrávala kauza kolem pana Jaška, kterého jsme přivezli ze Súdánu. Bavili jsme o okolnostech celého případu," cituje portál Zaorálka.

Exministr sdělil, že vyšetřovatelé se zajímali především o to, jak celé vyjednávání o propuštění Jaška probíhalo. Český misionář v súdánských věznicích strávil téměř rok a čtvrt.

„Protože jsem po celou dobu vedl jednání se súdánským ministrem zahraničí, měl jsem jako jediný všechny informace o tom, jak se to odehrávalo. Celé to bylo založeno na naší společné dohodě," vysvětlil situaci bývalý ministr zahraničí.

O co v celé kauze vlastně jde? Misionář Petr Jašek měl dle české diplomacie v Súdánu pomáhat místním křesťanům. V roce 2015 byl však zadržen a obviněn z protistátní činnosti, včetně špionáže. Následně byl odsouzen ke dvaceti letům vězení.

Dva roky zpět mu súdánský prezident Umar Bašír udělil milost a Jašek se tak mohl vrátit zpět do České republiky. Podle oficiálních informací měl za tento krok Súdán požadovat restart vztahů s Českem.

Objevily se však informace o tom, že v celém vyjednávání hrála stěžejní roli egyptská tajná služba. Podle MF Dnes jí měla česká strana vyplatit několikasetmilionovou částku. Ta prý byla určena na nákup speciálního odposlouchávacího zařízení, které nese označení Agáta. Vyšetřovatele tak nyní zajímá, zda jsou tyto informace pravdivé.

Mají v tom prsty egyptské tajné služby?

Lubomír Zaorálek uvedl, že vyšetřovatelé se skutečně těmito informacemi zabývají, ale uvedl, že považuje tento směr vyšetřování za mylný.

„Oni se ptali na možnost angažmá Egypta, ale tu já jsem vyloučil, protože Egypt v té věci použitelný nebyl — on v tom žádnou roli sehrát nemohl. Egypt byl přítomen pouze tím, že to odtamtud řešila naše paní velvyslankyně. Jinak do celé té věci zahrnut nebyl. Ani k tomu nebyl důvod vzhledem k tomu, že vztahy mezi Egyptem a Súdánem nebyly tak dobré, aby nám mohl být nápomocen," řekl exministr.

Zaorálek dodal, že česká zahraniční rozvědka ÚZSI se na záchraně misionáře podílela, ale nehrála dle něj hlavní roli.

„Účastnila se pravidelných porad, které jsme pořádali s ostatními službami a lidmi, kteří v té věci působili přímo v regionu. Řešili jsme to s příslušnou paní velvyslankyní, které měla z Egypta na starosti Súdán," dodal Zaorálek.

Další vyšetřování

Vyšetřovatelé prověřují ale i další skutečnosti. Kromě zainteresovanosti egyptské rozvědky se tak zabývají i hospodařením v hodnotě asi půl miliardy korun, například investicemi do krycí společnosti, jež se zabývá kyberbezpečností.

Rozvědka dále prověřuje podezření, že za účtem Juliuse Šumana na Twitteru stáli agenti. Na daném účtu bylo zveřejněno několik dokumentů a nahrávek namířených proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO).