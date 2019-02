Zdechovský o odsouzení řidiče: Politici mohou za migrační krizi a měli by jít do vězení

Podle Zdechovského francouzský soud tímto krokem podkopává principy demokracie. Před rokem v přístavním městě Calais v kamionu Sagana francouzské úřady našly skupinu Iráčanů. Podle europoslance se jedná o naprosto ojedinělý případ, jelikož ve stejnou dobu byli zadrženi řidiči ze Španělska a Nizozemska, které policie okamžitě propustila.

„Případy ale pokaždé skončily tak, že policie migranty vyhnala, nebo v nejhorším uložila francouzská policie řidičům pokutu. Nikdy nikoho neposlali na dva roky do vězení. Vždyť je to naprostý nesmysl. Francouzi nezatkli nikoho z neziskových organizací, přestože je prokázané, že s pašeráky spolupracovali," řekl v rozhovoru Zdechovský.

Ve špatnou chvíli na špatném místě

© AFP 2018 / Attila Kisbenedek Pašeráci klamou migranty, vydávají Slovensko za Rakousko

Podle politika důvodem k podobnému rozhodnutí francouzských úřadů byla shoda nešťastných okolností, ke kterým patří prohlášení prezidenta Macrona , že zpřísní svůj postup proti pašerákům lidí. Europoslanec uvedl, že pašeráctvím se zabývá albánská mafie. Podle něho se dokonce ví, kde to organizují.

Sdělil také, že všech 15 chycených Iráčanů u pana Sagana vypovídalo stejně, že se vloupali v noci do auta, zavřeli je tam a řekli, že budou v tolik a v tolik ve Velké Británii. Europoslanec dodal, že policie Sagana vinila z předchozí domluvy, což bylo prokazatelně vyvráceno.

Mimo jiné případ probíral i s francouzskými kolegy, kteří se s ním shodli na tom, že dotyčný by měl být propouštěn. Na bezprecedentní trest europoslanec řekl, že přestává jako politik věřit v demokratické principy.

Řešení neobvyklého případu

© Sputnik / Maksim Bogodvid Chystá se odvolání českého řidiče, kterého ve Francii odsoudili za pašování 15 migrantů

Podle Zdechovského , který se tomuto případu intenzivně věnuje již půl roku, by spřáteleným řešením bylo vydání šoféra do České republiky a české věznice a poskytnutí mu možností vídat se s jeho rodinou. Podle europoslance má manželka Sagana rakovinu a potřebuje zajistit pokračování léčby. „Když už musí, tak by si ten trest měl odpykat v Čechách," podotknul politik.

Podle něho hlavními viníky migrační krize jsou evropští úředníci, kteří krizi dopustili. „To už můžete zavřít všechny europoslance a nemusíte uvádět vůbec žádný důvod. Všichni evropští politici včetně europoslanců jsou odpovědní za migrační krizi, tudíž jsou pašeráci a měli by na dva roky do francouzského vězení," prohlásil Zdechovský v rozhovoru.

O možném soudním omylu navrhuje Zdechovský znovu otevřít případ. „Chceme Francii vzkázat, ať se případem začnou znovu zabývat a pana Sagana propustí… V momentě, kdy oni udělali hrubou chybu tím, že problém migrace dlouhodobě podceňovali a nejsou dlouhodobě schopni zabezpečit ta problematická parkoviště, tak proč za to má nést zodpovědnost nevinný člověk?" komentuje případ Zdechovský.

Podle europoslance je Sagan stoprocentně nevinný, nikdy nebyl trestně stíhán a svou prací manželce vydělával na léčbu rakoviny. Po dobu dvou let žila z úspor, ale současně již nemá prostředky.

© AFP 2018 / Christof Stache Podle křesťanských zákonů. Migrant chce, aby Rakušané pustili běžence do svých domů

Europoslanec Tomáš Zdechovský se dlouhodobě věnuje řešení případů českých řidičů v jejich obvinění z pašování lidí ve Velké Británii a ve Francii. Od července minulého roku je ve francouzském vězení držen řidič kamionu Jiří Sagan. Zdechovský apeloval k francouzskému prezidentu již třikrát s důkazy neviny řidiče a prosbou o pozitivní vyřešení případu. Navzdory pozitivnějším odpovědím na první dva dopisy byl nakonec řidiči zpřísněn trest na dva roky vězení, původně mělo jít o 18 měsíců.