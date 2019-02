„Já jsem spadla, křičela jsem, bylo všude spoustu krve.“ Kvitová promluvila o útoku

Současná nejlepší tenistka se vrátila z tenisového turnaje v Petrohradu a zasedla do lavice brněnského krajského soudu, kde popisuje útok, při kterém byla vážně zraněna. Tenistka Petra Kvitová před soudem, který už od loňského podzimu řeší případ, kdy byla ve svém prostějovském bytě napadena a zraněna, vystoupila poprvé.

„Byla jsem v prostějovském bytě, kolem půl deváté zazvonil zvonek. Nějaký mužský hlas tam řekl, jestli jsem doma, řekl, že jde na revizi kotle. Pustila jsem ho do domu, pustila jsem ho bzučákem, ještě jsem mu šla naproti. Řekla jsem mu, že kotel nemám, tak se podivil, ale prý kontroluje i horkou vodu. Když vešel do bytu, tak mi řekl, že to tam mám pěkný," uvedla Kvitová a pokračovala.

Následně Kvitová pokračovala s popisem samotného útoku a zranění.

„Chtěl po mě, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Popadla jsem ho, chytila jsem ho, v ruce jsem měla telefon. V tu chvíli jsem levou ruku dala na čepel. Já jsem spadla, křičela jsem, bylo všude spoustu krve. Čepel jsem měla mezi prsty a palcem. Zranění jsem v tu chvíli vůbec necítila. Já myslím, že tam žádný pohyb nebyl, jenom ten nůž vytáhl a tím se ty prsty pochroumaly," uvedla Kvitová, jak došlo ke zranění. „Já jsem pištěla, krev byla úplně všude. Dotyčný mi řekl, že mi nechtěl ublížit," doplnila tenistka.

Tenistka dále promluvila o tom, jak pachatele poznala. Celkem byla na třech rekognicích.

„Poprvé jsem nikoho neoznačila a nepoznala. S policií jsme se snažili pracovat na nějaké podobizně. Pak jsem viděla další fotografie a na jedné jsem ho poznala. Hned, jak jsem tu fotku viděla, jsem ho poznala. Potom byla další rekognice, tentokrát už naživo. Byla jsem za sklem, bylo tam asi pět pánů a dotyčného jsem taky poznala," řekla Kvitová u soudu.

Kvitová u Krajského soudu v Brně vypovídá mimo soudní síň, jelikož se nechce potkat s mužem, který je z útoku obžalován.

„Nemá také důvod o svých nepříjemných zážitcích mluvit s novináři," uvedl její mluvčí Karel Tejkal.

Podle obžaloby Radim Žondra při loupežném přepadení pořezal tenistce prsty levé ruky, kterou museli lékaři okamžitě operovat.

Obžalovaný Žondra naopak tvrdí, že si Kvitová zranění způsobila sama.

Tenistka Petra Kvitová byla ve svém prostějovském bytě přepadena 20. prosince 2016, kdy se neznámý útočník vydával za revizního technika kotle. Pachatel dvojnásobné wimbledonské šampionce pořezal levou ruku, ve které Kvitová drží raketu. Kvitová se podrobila komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Rekonvalescence trvala řadu měsíců, na turnaje se vrátila v květnu 2017.