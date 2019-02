Petříček promluvil o sporných otázkách mezi ČR a USA

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček (ČSSD) 21. února navštíví Spojené státy. Během návštěvy hodlá diskutovat i o sporných otázkách vzájemných vztahů. Bude se snažit prosadit i setkání na nejvyšší úrovni. Petříček to uvedl v rozhovoru pro pořad České televize Události komentáře.

Petříček pro ČT uvedl, že během setkání s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem chce navázat na tři strategické pilíře vzájemného dialogu. „Jedná se o oblast bezpečnosti, oblast zahraničních vztahů a multilateralismu, a také o naši průběžnou spolupráci v oblasti lidských práv," uvedl Petříček.

© AP Photo / Ronald Zak Petříček navrhl rozšíření české pomoci pro Ukrajinu a nové sankce proti Rusku

Během návštěvy chce však probrat i některé sporné otázky, a to v první řadě v oblasti vzájemného obchodu.

„Pro Českou republiku bude zásadní předejít tomu, aby Spojené státy uvalily cla na dovoz automobilů a automobilových součástek do Spojených států, protože by to mohlo mít zásadní dopady na české hospodářství," vysvětlil Petříček.

Ministr zahraničí věří, že se mu s USA podaří najít porozumění.

Během návštěvy bude Petříček usilovat i o to, aby byl do Bílého domu pozván jeden nejvyšších českých ústavních činitelů, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo prezident Miloš Zeman. Tato schůzka má podle něj potvrdit dobré vztahy obou zemí.