Čeho se Češi nejvíc bojí v roce 2019? Prozradil to nový průzkum

Z průzkumu vyplývá, že 44 % Čechů věří, že nadcházející rok bude lepší, pouze 13 % očekává horší rok. Podle agentury se jedná o příznivý vývoj, jelikož je zaznamenán mírný posun příznivých očekávání. V roce 2017 a 2016 tento ukazatel činil 39 % a 40 %, když negativní hodnocení v obou zmíněných rocích bylo 10 procent.

Toto příznivější hodnocení se podle organizátorů výzkumu odvíjelo od růstu ve vývoji mezd v ČR i uklidnění některých globálních problémů, zejména migrace, terorismu.

Na očekávání má vliv i věk respondentů a místo jejích bydlení. Mezi lidmi do 45 let většina věří, že rok 2019 bude lepší než 2018, ve skupině nad 60 let příznivé změny očekává jen 29 % lidí. Více optimismu mají i jednotlivci z větších měst a aktivnější lidé.

Za největší hrozbu v České republice a Evropě je považována řada faktorů souvisejících se životním prostředím: změna klimatu a její vliv na úrodu a migraci a také riziko nedostatku pitné vody. Obavy v Česku vyvolal mimořádně suchý rok 2018.

„V meziročním srovnání sledujeme, že některé hrozby ztrácejí na naléhavosti, zejména se umenšuje obava z útoků Islámského státu v Evropě. Loni tuto hrozbu označovalo za velmi závažnou 68 % lidí a dnes jen 53 %. Oproti minulému roku mírně poklesly i obavy z vlivu migrace na kulturu v Evropě," informuje zpráva agentury Median.

Nové obavy vyvolal i vývoj světové politické situace ve světě. Podle agentury se Češi obávají hybridních útoků vedených z Ruska a Číny a eskalace konfliktů Ruska na východě Evropy v souvislosti se zvýšeným napětím mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli incidentům v Azovském moři.