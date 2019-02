Analytik ocenil světovou politiku USA, nezapomněl ani na Petříčka

Minulý týden ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navštívil Ukrajinu a událost vyvolala bouřlivou diskuzi, do které se zapojil i analytik Marek Kyncl. Ministr navrhl rozšíření české pomoci pro Ukrajinu, nové sankce proti RF a podle něj je třeba tlačit na Rusko. Kyncl tuto návštěvu zdvořile sledoval a podle něj ministr Petříček pokazil všechno, co se pokazit dalo, uvádí Parlamentní listy.

„Petříček má evidentní mezery ve znalosti geopolitiky a velmi pochybné morální postoje. Obojí nepovažuji u osoby, která vykonává tak závažnou funkci, jako je ministr zahraničí, za dobré pro Českou republiku," zhodnotil Kyncl.

© AFP 2018 / Michal Cizek Petříček v Kyjevě prozradil, jak bojovat proti ruské propagandě

Dle názoru analytika návštěva na Ukrajině měla velmi problematický průběh. Jednu z příčin Kyncl uvedl, že jeho ukrajinský protějšek Klimkin je pomalu na odchodu z politické scény (v ukrajinských reáliích to občas znamená i cestu do vězení nebo nucenou emigraci). Na Ukrajině totiž 31. března proběhnou prezidentské volby a současný prezident Petro Porošenko, s jehož setrváním v úřadu je svázána politická budoucnost Klimkina, není jejich favoritem. Pan ministr se měl ostře vymezit proti fašizaci Ukrajiny, což je plivnutím do tváře nejen českým, ale i ukrajinským obětem nacismu.

Současná situace na Ukrajině je odrazem více než třech století trvající snahy oddělit Německo od Ruska. Na začátku do toho sáhla Anglie. Poté, co se rozpadl SSSR a tím vznikla nezávislá Ukrajina, se do toho zapojily Spojený státy, myslí si Kencl.

„Němci si uvědomili, že transit plynu přes Ukrajinu bude zatížen rostoucími politickými riziky. Proto se již počátkem tisíciletí začalo intenzivně pracovat na obchvatu problematické Ukrajiny přes Severní moře. Do čela rusko-německého projektu byl jmenován bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, známý svými osobními vztahy s Vladimírem Putinem a zásluhami na zlepšení vzájemných vztahů (…), zájem na stabilitě Ukrajiny mělo Rusko i Německo. Naopak Spojené státy a Anglie měly zájem na co největší destabilizaci Ukrajiny, což se projevilo politickou a finanční podporou oranžové revoluce (2004) a Majdanu v roce 2014," dodává.

Parlamentní listy se zeptaly analytika, jak tedy vnímat strategické spojenectví České republiky a USA.

„USA dnes představují pro Českou republiku významný faktor rizika. Zatímco Německo má zájem na naší stabilitě, neboť jsme pro něj důležití jako subdodavatelé, strategické území a spojují nás těsné historické vztahy, USA by nás raději viděly v politicky nestabilní linii Polsko — Ukrajina, která je nepřátelsky naladěna proti Rusku," uzavřel Marek Kyncl.

Na závěr Sputnik dodává, že včera Česká vláda uznala právě na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely.