Na pražském Petříně byla odhalena busta prezidenta Miloše Zemana. Berte to s humorem!

Autor dodal i název „Miloš Zeman — prezident České republiky má na Petříně svou bustu." Tato fotka už pobavila hodně lidí a ať si to také užijete.

Sputnik také shrnul vtipné komentáře uživatelů.

Běžel jsem dnes ráno kolem a musím říct, že ta podoba je neskutečná. Dokonce je i pomočený a rozteklý. Přesně jako pan prezident. Viď, Jirko? @PREZIDENTmluvci — Bob Saint-Clar (@Bob_SaintClar) 4 февраля 2019 г.

​No a teď zpátky do politiky. Jedním z posledních prohlášení Zemana bylo, že prezident by chtěl posílit spolupráci Visegrádské čtyřky a to společně s pátou zemí — Rakouskem. Zeman uvedl, že podepsaná Cášská smlouva o spolupráci Francie a Německa ho inspirovala, „aby tu posílenou spolupráci aplikovali také na úrovni visegrádské čtyřky, nehledě na to, že by se tam klidně, bude-li si to přát, mohlo přidat i Rakousko." Do sousední země se prezident chystá na návštěvu až v březnu.