Babiš bude platit! Od Černošic dostal pokutu 200 tisíc

Výše sankce dlouho nebyla známa, protože Babiš ani úředníci s odkazem na neveřejnost řízení odmítli oznámit, jak celé správní řízení skončilo. Právo získalo informaci od důvěryhodného zdroje, který je seznámen s rozhodnutím radnice.

Proti rozhodnutí z 21. ledna se Babišovi právníci v pondělí odvolali, černošická radnice to potvrdila na svých webových stránkách. Odvoláním se bude zabývat nadřízený středočeský krajský úřad, který má na pravomocné rozhodnutí 30 dnů.

Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, ve kterých premiér žije. Radnice Babišovo podezření řešila od loňského srpna, kdy se na ní obrátila česká pobočka protikorupční organizace Transparency International.

Podle organizace Babiš stále ovládá některá média prostřednictvím holdingu Agrofert . Babiš se však hájí tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů, čímž splnil povinnosti vyplívajících ze zákona o střetu zájmů. Členové vlády nesmí ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.

Babišovi za porušení zákona o střetu zájmů hrozila pokuta ve výši 5 až 250 tisíc korun.

Holding Agrofert řídí provozovatele rozhlasového vysílání Londa, který zaštiťuje rádia Impuls a RockZone, nadále společnost Mafra vydávající deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro a týdeníky Téma a 5plus2 a zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Také sem patří provozovatel televizní stanice Óčko.

Andrej Babiš celou situaci okomentoval následovně.

„Nemám potřebu to komentovat. Nechal jsem to na právníky a ti jsou určitě přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně. Nechávám to na nich, aby pracovali. Skutečně to neřeším. Řekli, že podají odvolání, tak ho určitě podali," oznámil Babiš v úterý. „Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného," řekl Babiš už po lednovém rozhodnutí úřadu.

Britský deník The Guardin v neděli napsal, že rozhodnutí černošického úřadu by mohl ovlivnit i výsledek vyšetřování, které s Babišem vede Evropská komise. Právní služba Evropské komise v listopadu dospěla k závěru, že český premiér by vlastnictvím Agrofertu mohl porušovat evropské nařízení o zákazu střetu zájmů, které od 2. srpna 2018 zakazuje politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace.