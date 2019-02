Štěpánek s mírnou nadsázkou: ČT se postupně přeměnila v informační zločineckou organizaci

Petr Štěpánek, bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu na svém Facebooku ostře zaútočil na Českou televizi. Obvinil ji z nedodržování povinností, které jí ukládá zákon.

„Česká televize dlouhodobě neplní povinnosti, které jí ukládá zákon. Zcela se zpronevěřila svému poslání a namísto poskytování „objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů" (přesně tak to předepisuje zákon) se stala hlásnou troubou jedné (eurofilní) názorové skupiny. Platíme si ji všichni, ale do hlav nám valí názory jedné (minoritní) party," myslí si Štěpánek.

Podle názoru mediálního experta Česká televize nejvíce hřeší tím, co před zraky svých diváků skrývá, a ne tím, co jim ukazuje. S ohledem na náplň vysílání Štěpánek říká, že všichni mají právo vystupovat v televizi se svým názorem.

„Problém ale není v tom, co Česká televize vysílá (i eurohujeři mají v demokracii právo říkat své bludy), nýbrž v tom, co všechno nevysílá, co selektuje, co překrucuje," prohlásil.

„K tomu, abychom se ve svých životech správně rozhodovali, potřebujeme mít správné informace. Úplné informace. Komplexní informace. Kdo nemá správné informace, rozhoduje se špatně. A kdo se rozhoduje špatně, také špatně volí. Takže na místa, kde se rozhoduje o důležitých věcech, vysílá špatné lidi. Špatní politici dělají špatná rozhodnutí. A v důsledku špatných rozhodnutí pak naše země, Evropa i svět směřují špatným směrem. Takhle jednoduché to je," dodává.

S „mírnou nadsázkou" přirovnává Českou televizi ke zločinecké organizaci vysílající „cinknuté, neúplné a zavádějící informace". Veřejnoprávní televize se podle jeho názoru změnila na propagandistický nástroj.

„Řečeno pouze v mírné nadsázce, Česká televize se postupně přeměnila v informační zločineckou organizaci. Proč? Protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace. Protože není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem," napsal Štěpánek.

Podle názoru bývalého místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme se během 25 let po listopadu 1989 dostali na stejnou pozici, kde jsme se jako stát nacházeli za dob komunistického režimu — do informační totality.

„Čtvrt století po sametové revoluci jsme tam, kde jsme kdysi byli. V informační totalitě. Ta totalita není úplně stejná jako za komunistů, protože historie se neodvíjí v kruhu, nýbrž v poťouchlé spirále. Nicméně řada znaků, jež totalitu definují, je podobná," myslí si Štěpánek.

Československá televize měla, podle názoru experta, ve svém slovníku speciální nálepky pro ty, kteří byli tehdejšímu režimu nepohodlní. „Eurototalitní Česká televize má pro změnu populisty, extremisty a Putinovy agenty. To jsou všichni ti, kteří nepřísahají na neomylnost Bruselu, multikulturalismus, vítání migrantů a politickou korektnost," dodal.

Štěpánek volá po odpovědnosti za „informační paskvil", jenž vytváří Česká televize. Rada České televize jako dozorující orgán je podle jeho názoru ve stávajícím složení „arogantní a zbytečný orgán, který se ani nenamáhá reagovat na kritiku veřejnosti".

"Namísto toho vytváří okolo České televize, jejího managementu a jejího špatného generálního ředitele obranný val. Neexistuje jediný důvod, proč orgánu, který pracuje tak moc špatně, prodlužovat život schvalováním jeho výročních zpráv," myslí si Štěpánek.

„Pokud jsou cestou k ozdravění České televize personální změny, je potřeba je udělat," uzavírá svůj příspěvek mediální expert.

Petr Štěpánek je dlouhodobým kritikem obsahů vysílání České televize. Kritizuje ji zejména za jejích příklon k jednomu, prounijnímu, názorovému proudu.