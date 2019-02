Školský výbor zatnul špionům z BIS tipec: Učební osnovy nepodléhají jejich kontrole

Poslanec za ODS Václav Klaus mladší publikoval na svém Facebooku aktuální informace ve věci zasahování BIS do výuky dějepisu v České republice. Školský výbor dnes přijal v této věci usnesení o třech bodech. Hned ten první se Bezpečnostní informační službě rozhodně líbit nebude.

Školský výbor, jehož se podle informací Klause mladšího účastnil i ministr školství Robert Plaga, přijal usnesení o třech bodech. V prvním bodě konstatuje, že výuka i učební osnovy jsou na základě demokratické dělby moci v režii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, proto nepodléhají kontrole bezpečnostních složek státu.

Ve druhém bodě Školský výbor vyzývá ministra školství, aby nepodlehl tlaků, jež na něho mohou být v tomto smyslu vyvíjeny. Ve třetím bodě Výbor pověřil Václava Klause mladšího, aby zorganizoval odborný seminář na téma, zdali je výuka dějepisu v českém školství neutrální či „prosovětská".

Usnesení školského výboru v této věci souvisí s kauzou okolo publikace výroční zprávy Bezpečnostní informační zprávy za rok 2017, kde kontrarozvědka tvrdí, že moderní dějiny jsou „sovětským výkladem historie", stejně jako je výuka češtiny výsledkem panslovanství.

Klaus mladší k této kauze v minulosti Sputniku poskytl svůj komentář, ve kterém prohlásil, že „rozvědka nemá co hovořit do toho, co se učí ve školách".