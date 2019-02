Novým představitelem muslimské obce v Praze se hodlá stát Ukrajinec

V sobotu proběhnou volby pražského imáma, muslimského duchovního a představitele muslimské obce. Podle zdrojů, Kušnarenko už promluvil o prvních reformách, které zavede, pokud vyhraje. „Chodím do mešity, kancelář mám kousek odsud. Vidím, že muslimská komunita je zbytečně uzavřená, vznikají fámy a špatné nálady. To chci změnit," řekl.

© AFP 2018 / Nicolas Asfouri Byly odhaleny hlavní mýty o skromnosti muslimů

Leonid Kušnarenko je prokurátor, přestěhoval do Česka před dvaceti let, o deset let později konvertoval k islámu. Ukrajinec je známý v muslimských kruzích, podle slov majitele jazykové školy Alfirdaus Kuvajťana Badera Eknaifith, v nadcházejících volbách má Kušnarenko velkou šanci na úspěch.

Ale ne všichni ho podporují. Je známo, že zákazníkem ukrajinského právníka byl bývalý imám Sámer Shehadeh, který šel do vězení za podporu terorismu. Podle informací jednoho ze zdrojů své podnikání Shehadeh převedl na Kušnarenka. Prokurátor však tvrdí, že teď není mezi nimi žádné spojení. „To jsem ukončil, Sámer je ve vazbě a já jej nehodlám navštěvovat. Jsem proti násilí, stejně tak proti tomu, aby muslimové jeli do války zabíjet jiné muslimy. To je velký hřích," řekl Kušnarenko.